Гравці «Аякса» у Києві емоційно відсвяткували вихід у груповий етап Ліги чемпіонів (відео)

ГЛАВКОМ



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З роздягальні гостей довго лунали радісні крики та співи

Футболісти нідерландського «Аякса» радісно та гучно відсвяткували вихід у груповий етап Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

Гравці гостей у матчі з «Динамо» у Києві були зосередженими всі 90 з невеликим хвилин зустрічі.

А після того, як головний арбітр дав фінальний свисток, амстердамці не стали приховувати своїх емоцій.

Спочатку вони обіймалися між собою, а потім відправилися до власних фанатів, які прибули у столицю України. Перед ними футболісти почали співати й обливатися водою.

Продовжилися святкування й у під трибунних приміщеннях. Зокрема, з роздягальні «Аякса» ще довго було чути співи, інформує кореспондент «Главкома».

Нагадаємо, що матч-відповідь раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів між «Динамо» й «Аяксом» завершився з рахунком 0:0. У першому нідерландці виграли 3:1, тому пройшли у груповий етап турніру.