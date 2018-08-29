Ліга чемпіонів. «Динамо» - «Аякс» 0:0. Кияни пролітають повз груповий етап Ліги чемпіонів

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Фото: УЄФА

Підопічні Олександра Хацкевича в Києві нічого не змогли протиставити «Аяксу»

У вівторок, 28-го серпня, відбувся дуже важливий матч для «Динамо», адже на кону було потрапляння до групового раунду Ліги чемпіонів. До нього кияни підійшли не в найкращому становищі, оскільки в першій зустрічі поступилися з рахунком 1:3. У тому матчі від розмов про надійну оборону «Динамо» не залишилося і сліду. Команда Олександра Хацкевича на виїзді зіграла відверто погано, а помилки оборони призвели до трьох пропущених голів. У чемпіонаті кияни також вперше втратили очки та пропустили, зігравши внічию з «Чорноморцем».

Зазнав київський клуб і кадрових втрат. З самого початку ця ланка була найслабшою у киян. Все стало гірше, коли єдиний основний форвард клубу Артем Бєсєдін зазнав травми і участь у матчі не взяв. Його змінив молодий Владислав Супряга, для кого це був дебют у Лізі чемпіонів.

Гол на виїзді все ж дарував киянам певні шанси на успіх, але вдома потрібно було показати футбол найвищого рівня, щоб переламати результат протистояння і пробитися в груповий етап Ліги чемпіонів, але ні з першим завданням, ні з другим, на жаль, команда Хацкевича не впоралася. Кияни хоч і не пропустили, але зіграли значно гірше, ніж у першому матчі, який пройшов в Амстердамі.

В тому, що «Динамо» не пропустило, потрібно дякувати голкіперу Денису Бойку та вдачі, яка відверто була на боці господарів поля, але цим шансом команда не скористалася, не продемонструвавши біля воріт суперника зовсім нічого. Почали поєдинок гравці київського клубу доволі впевнено, були в міру агресивними, включали пресинг, намагалися атакувати вже з перших хвилин.

Так, вже на п'ятій хвилині свою команду врятував Онана, який парирував постріл Вербича під поперечку, здавалося, що перспектива на позитивний результат є, однак згодом цей запал кудись загубився. «Аякс» поступово почав відводити гру від власних воріт, а з десятої хвилини взагалі почав грати першим номером.

На 14-й хвилині атакувальні дії нідерландського клубу принесли свої дивіденди. Після подачі з кутового Кендзьора привіз у власні у ворота пенальті, схопивши за футболку опонента у карному. На щастя, Душан Тадич пенальті не реалізував, поціливши у стійку воріт. М'яч знову відскочив до серба, однак той з другої спроби послав футбольний снаряд вище воріт.

Гості і надалі продовжували володіти ініціативою, створюючи момент за моментом. Був близький до взяття воріт Гунтелар, але з розвороту пробив поруч зі стійкою. За дві хвилини до перерви Гунтелар вже не реалізував вихід 1 на 1 - цього разу врятував Бойко. Можна ще згадати непоганий дальній удар від Зієша, але і в тому епізоді Бойко зіграв надійно. Кияни ж нічим не відповіли взагалі, а закидання у карний в пошуках Супряги, який ніяк не зміг зачепитися за м'яч, нічого у підсумку не принесли.

Фото: УЄФА

Другий тайм кияни провели ще гірше. Лише за одну хвилину гравці нідерландського клубу створили два небезпечні моменти: удар Мазрауі парирував Бойко, а другий постріл від де Лігта пройшов вище воріт. На 55-й хвилині поперечку воріт київського клубу перевірив Зієш, який зі штрафного класно обвів стінку, Бойко взагалі на удар не зреагував. Фортуна продовжувала перебувати на боці підопічних Хацкевича, однак кияни нічого подібного біля воріт суперника знову не показали - Онана був без роботи.

Не допомогли і заміни: Гармаш, який ще у перерві вийшов замість Шепелєва нічим крім неточного дальнього удару на трибуна не запам'ятався. Не виправдав надій і молодий Шапаренко, який відзначився лише жовтою карткою. А Назарію Русину просто не вистачило часу на те, щоб створити бодай щось біля воріт суперника, адже з'явився він на полі вже за п'ять хвилин до завершення основного часу.

У кінцівці зустрічі «Аякс» знову міг забивати: Гунтелар не влучив по м'ячу з метра після прострілу, Зієш пробивав майже в порожні ворота, але не влучив. У підсумку матч так і завершився з рахунком 0:0. Будемо відвертими - «Аякс» був набагато сильніше в двох матчах, «Динамо» ж майже нічого не змогло протиставити, тому заслужено у груповий етап Ліги чемпіонів пройшов саме нідерландський клуб.

Ліга чемпіонів з футболу сезону-2018/19

Раунд плей-офф кваліфікації

Матч-відповідь

«Динамо» (Київ, Україна) - «Аякс (Амстердам, Нідерланди) 0:0

«Динамо»: Бойко, Кендзьора, Кадар, Бурда, Піварич, Буяльський (Русин, 85), Шепелєв (Гармаш, 46), Циганков, Сидорчук (Шапаренко, 64), Вербич, Супряга

«Аякс»: Онана, Блінд, де Лігт, Вебер (Ейтінг, 79), Мазрауі, ван де Бек (де Віт, 85), де Йонг, Зіеш, Шоне, Тадич, Гунтелар

Попередження: Кендзьора (14), Зіеш (34), Сидорчук (54), Шапаренко (71), Тадич (87)

Перший матч 1:3