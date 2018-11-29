Хацкевич: Штучне поле стало причиною великої кількості браку (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Хацкевич Фото: ФК Динамо

Головний тренер «Динамо» прокоментував перемогу над «Астаною»

«Динамо» вистачило одного гола, щоб обіграти на виїзді «Астану» (1:0). На 29-й хвилині ворота суперника вразив Беньямін Вербич.

В цілому ж гра киян виглядала блідо. «Астана» завдала понад два десятки ударів по воротах «біло-синіх», і головний тренер киян Олександр Хацкевич пояснив це штучним газоном, на якому його команді довелося сьогодні зіграти.

«Так, по моментам «Астана» нас перевершила. Але футболу без удачі і характеру не буває. Сьогодні обидві команди проявили характер, але виграли ми. Дуже приємно, що зробили це у відповідь на складності, які у нас були з цим матчем - складний переліт, штучне поле. Синтетичний газон відіграв велику роль», - зазначив тренер.

«У нас сьогодні було багато браку при переході від оборони до атаки - це все штучне поле. Але найголовніше, що на полі сьогодні в діях нашої команди була дисципліна», - додав Хацкевич.

Визнав Хацкевич і наявність певних кадрових проблем. Проте білоруський фахівець підкреслив, що завдання виходу з групи команді вирішити вдалося.

«Звичайно, у нас є кадрові проблеми. Але до грудня ми все одно посилитися не зможемо. З тими хлопцями, які у нас зараз є, ми сьогодні вирішили одне з поставлених перед командою завдань. Достроково. Незважаючи на те, як важко ми починали свій шлях в груповому турнірі. Незважаючи на всю ту критику на нашу адресу, яка мала місце. Вітаю команду, вболівальників. Це найголовніший підсумок сьогоднішнього матчу», - резюмував фахівець.

«Динамо» достроково виграло групу, маючи в активі 11 очок після 5 турів.

Наступний матч кияни проведуть проти «Чорноморця» 3 грудня 17-му турі УПЛ.

Джерело: Dynamo.kiev.ua