Кубок Девіса. Україна - Португалія. Марченко зіграв проти Жоау Соузи. Відео-трансляція



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Фото взяте з btu.org.ua

Ілля виграв перший сет, але програв другий

У п’ятницю, 14 вересня, поєдинком між Іллею Марченком і Жоау Соузою стартував матч Кубка Девіса за право залишитися у Першій групі Євро-Африканської зони.

Зустріч відбувається у Бучі, що під Києвом.

Перший сет виграв Марченко з рахунком 6:4, але у другому програв 2:6.

Усе вирішувалося у третьому, де також виявився сильнішим португалець - 3:6.