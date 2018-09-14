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    Кубок Девіса. Україна - Португалія. Марченко зіграв проти Жоау Соузи. Відео-трансляція

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    Фото взяте з btu.org.ua - Кубок Девіса. Україна - Португалія. Марченко зіграв проти Жоау Соузи. Відео-трансляція
    Фото взяте з btu.org.ua

    Ілля виграв перший сет, але програв другий

    У п’ятницю, 14 вересня, поєдинком між Іллею Марченком і Жоау Соузою стартував матч Кубка Девіса за право залишитися у Першій групі Євро-Африканської зони.

    Зустріч відбувається у Бучі, що під Києвом.

    Перший сет виграв Марченко з рахунком 6:4, але у другому програв 2:6.

    Усе вирішувалося у третьому, де також виявився сильнішим португалець - 3:6.

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    теніс Ілля Марченко Кубок Девіса українці
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