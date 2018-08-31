Півзахисник «Мідтьюлланда», яким цікавиться «Динамо», прибув до Києва
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Про трансфер мають оголосити найближчим часом
Хавбек «Мідтьюлланда» Міккель Дуелунд, інтерес до якого проявляє «Динамо», знаходиться в Україні.
Про це повідомляє журналіст Кирило Крижановський.
21-річний датчанин вже в Києві і повинен пройти медогляд.
Про трансфер мають оголосити найближчим часом.
Раніше повідомлялося, що «Динамо» заплатить за півзахисника близько 3,3-4 млн євро.
Первая покупка проясняется - это датчанин Дуэлунд. Он уже в Киеве, ждем медосмотра и объявления о покупке— Kirill (@Kirill79) 31 августа 2018 г.
Дуелунд - вихованець «Мідтьюлланна». Цей сезон для нього є п'ятим в основній команді.
За цей час він провів 109 матчів і забив 22 голи і зробив 15 асистів.
Також Дуелунд зіграв 14 матчів за збірну Данії U-21, в яких забив три голи і віддав п'ять гольових передач.
21-річний футболіст може зіграти вінгера на обох флангах, також може розташуватися на позиції нападника.