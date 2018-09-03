Перемога над «Арсеналом» стала однією з найбільших в історії «Зорі» (відео)



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З розгромнішим рахунком луганцям програвав тільки запорізький «Металург» – 0:6

«Зоря» змогла за лічені дні забути все, що пов'язано з Лігою Європи, та повністю перебудуватися на внутрішні справи.

У матчі 7-го туру луганці розгромили «Арсенал-Київ» з рахунком 5:0, інформує офіційний сайт клубу.

Прем’єр-ліга України з футболу

Матч 7-го туру

«Арсенал» (Київ) – «Зоря» (Луганськ) – 0:5 (0:3)

Голи: Караваєв (5), Хомченовський (13, 68), Рафаел (43), Лєднєв (51)

«Арсенал»: Сітало, Майданевич, Карась, Дубінчак, Сагуткін (Даценко, 69), Оріховський, Домбровський (Доронін, 59), Бушман, Лола, Гринь, Алєксєєв (Євтоскі, 59).

«Зоря»: Махарадзе, Сваток, Прийма (Казаков, 57), Харатін, Хомченовський, Михайліченко, Вернидуб, Лєднєв, Тимчик, Караваєв (Гордієнко, 65), Рафаел (Леонардо, 69).

Після перемоги у Києві «Зоря» на перерву у чемпіонаті йде на четвертому місці.

Відновиться чемпіонат через два тижні, і найближчий суперник команди – це київське «Динамо», матч з яким відбудеться у Запоріжжі.