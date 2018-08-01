Перервана гра маестро. Чотири роки з дня смерті Валентина Белькевича



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Валентин Белькевич

Чотири роки тому тромб забрав життя одного з найгеніальніших гравців «Динамо»

У середу, 1 серпня 2018 року, виповнилося рівно чотири роки з дня трагічної смерті відомого білоруського футболіста київського «Динамо» Валентина Белькевича.

Белькевич раптово помер від тромбоемболії. Був похований 3 серпня у Києві, де жив останні роки.

Валентин починав займатися футболом у СДЮШОР «Динамо» (Мінськ). З 1991 року став виступати за основну команду цього клубу. А у 1996-му разом з одноклубником Олександром Хацкевичем перейшов до «Динамо» (Київ).

У наступні роки Белькевич став справжнім лідером київської команди, а його геніальні паси назавжди запам’ятали і в Україні, і у Європі.

1 квітня 2008 року, після завершення кар’єри у збірній Білорусі, отримав українське громадянство. Останнім клубом Белькевича, де він встиг пограти, був азербайджанський клуб «Інтер» (Баку).

З 2010 по 2014 рік працював тренером молодіжного та юнацького складів київського «Динамо».

Канал UA-Футбол на YouTube згадав гру Валентина Белькевича, який приніс «Динамо» безліч перемог і титулів.

Нагадаємо, Олександр Заваров став селекціонером київського «Динамо».