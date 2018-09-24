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    Під час матчу чемпіонату Словаччини з хокею на трибунах побилися фанати (відео)

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    Під час матчу чемпіонату Словаччини з хокею на трибунах побилися фанати (відео)

    За даними очевидців, постраждали навіть діти

    Неприємний епізод стався під час матчу чемпіонату Словаччини з хокею між угорським ДВТК і словацьким «Зволеном».

    На початку третього періоду ультрас гостей спершу атакували співробітників арени.

    А потім вони ще й напали на прихильників господарів матчу, інформують ЗМІ.

    За словами очевидців, фанати нападали на мирних уболівальників, у тому числі і дітей.

    У клубі вже заявили, що угруповання не є офіційним фан-клубом «Зволена».

    Зауважимо, що матч завершився перемогою словацької команди з рахунком 5:0.

    Словаччина фанати бійка ультрас хокей
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