Під час матчу чемпіонату Словаччини з хокею на трибунах побилися фанати (відео)



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За даними очевидців, постраждали навіть діти

Неприємний епізод стався під час матчу чемпіонату Словаччини з хокею між угорським ДВТК і словацьким «Зволеном».

На початку третього періоду ультрас гостей спершу атакували співробітників арени.

А потім вони ще й напали на прихильників господарів матчу, інформують ЗМІ.

За словами очевидців, фанати нападали на мирних уболівальників, у тому числі і дітей.

У клубі вже заявили, що угруповання не є офіційним фан-клубом «Зволена».

Зауважимо, що матч завершився перемогою словацької команди з рахунком 5:0.