Під час матчу чемпіонату Словаччини з хокею на трибунах побилися фанати (відео)
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За даними очевидців, постраждали навіть діти
Неприємний епізод стався під час матчу чемпіонату Словаччини з хокею між угорським ДВТК і словацьким «Зволеном».
На початку третього періоду ультрас гостей спершу атакували співробітників арени.
А потім вони ще й напали на прихильників господарів матчу, інформують ЗМІ.
За словами очевидців, фанати нападали на мирних уболівальників, у тому числі і дітей.
У клубі вже заявили, що угруповання не є офіційним фан-клубом «Зволена».
Зауважимо, що матч завершився перемогою словацької команди з рахунком 5:0.