Так у футбол не грають: у Бразилії матч завершився масовими бійками та вилученнями (відео)

Матч чемпіонату бразильського штату Баїя між «Віторією» та «Баїєю» не дограли через вилучення дев'ятьох футболістів

Рефері матчу між командами «Віторія» та «Баїя» був змушений видалити дев'ять гравців і достроково припинити зустріч через бійки футболістів на полі. «Віторія» у неділю, 18 лютого, на своєму полі вигравала після першого тайму з рахунком 1:0, інформує rian.com.ua. Через п'ять хвилин після перерви



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Матч чемпіонату бразильського штату Баїя між «Віторією» та «Баїєю» не дограли через вилучення дев'ятьох футболістів

Рефері матчу між командами «Віторія» та «Баїя» був змушений видалити дев'ять гравців і достроково припинити зустріч через бійки футболістів на полі.

«Віторія» у неділю, 18 лютого, на своєму полі вигравала після першого тайму з рахунком 1:0, інформує rian.com.ua.

Через п'ять хвилин після перерви «Баїя» відновила рівність завдяки голу Вінісіуса з пенальті.

Святкування забитого м'яча розлютило футболістів «Віторії», в результаті чого на полі спалахнула бійка, за підсумками якої арбітр видалив трьох гравців клубу «Баїя» та двох футболістів «Віторії».

На цьому все не закінчилося, і через кілька хвилин ще по одному гравцю з кожної команди отримали по червоній картці.

Таким чином, поєдинок було зірвано, адже у складі однієї з команд було недостатньо гравців.

Зазначимо, що у латиноамериканському футболі нерідко доходить не тільки до бійок, а до погроз і навіть убивств.