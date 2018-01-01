Так у футбол не грають: у Бразилії матч завершився масовими бійками та вилученнями (відео)
- Сьогодні, 13:20
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Матч чемпіонату бразильського штату Баїя між «Віторією» та «Баїєю» не дограли через вилучення дев'ятьох футболістів
Рефері матчу між командами «Віторія» та «Баїя» був змушений видалити дев'ять гравців і достроково припинити зустріч через бійки футболістів на полі.
«Віторія» у неділю, 18 лютого, на своєму полі вигравала після першого тайму з рахунком 1:0, інформує rian.com.ua.
Через п'ять хвилин після перерви «Баїя» відновила рівність завдяки голу Вінісіуса з пенальті.
Святкування забитого м'яча розлютило футболістів «Віторії», в результаті чого на полі спалахнула бійка, за підсумками якої арбітр видалив трьох гравців клубу «Баїя» та двох футболістів «Віторії».
На цьому все не закінчилося, і через кілька хвилин ще по одному гравцю з кожної команди отримали по червоній картці.
Таким чином, поєдинок було зірвано, адже у складі однієї з команд було недостатньо гравців.
Зазначимо, що у латиноамериканському футболі нерідко доходить не тільки до бійок, а до погроз і навіть убивств.