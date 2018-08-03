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    Вукоєвич: Весь чемпіонат ще попереду, але двічі поспіль обіграти «Шахтар» - це великий плюс (відео)

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    Огнен Вукоєвич - Вукоєвич: Весь чемпіонат ще попереду, але двічі поспіль обіграти «Шахтар» - це великий плюс (відео)
    Огнен Вукоєвич

    Хорватський спеціаліст також прокоментував скандал, який трапився на ЧС-2018

    «Динамо» здобуло заслужену перемогу над «Шахтарем» у третьому турі Прем'єр-ліги України.

    Принаймні таку думку після мачту висловив менеджер столичного клубу по країнам Балканського регіону, Східної та Центральної Європи Огнен Вукоєвич.

    «Гра була важка. У першому таймі «Динамо» мало два-три хороших моменти. У другому таймі кияни забили гол. Після цього вони трохи сіли назад. Але, я вважаю, що це найкраща перемога. Весь чемпіонат ще попереду, але це величезний крок. Двічі поспіль обіграти «Шахтар» - це великий плюс», - прокоментував перемогу киян Вукоєвич.

    «Щодо скандалу на Чемпіонаті світу, то це все закінчилося. Я сказав, що нас цікавить тільки футбол, ніякої політики. Хочу сказати спасибі «Динамо» і президенту Ігору Суркісу, який відпустив мене на Чемпіонат світу в Росію. Так, якщо все буде нормально, то я продовжу працювати в Хорватському футбольному союзі, але моя головна робота саме в «Динамо». Питання закрите, срібло вже вдома, у моєї дитини. У ФІФА виписали лише грошовий штраф, який заплачу», - підкреслив Вукоєвич.

    Нагадаємо, Огнєн Вукоєвич і Домагой Віда присвятили Україні перемогу над Росією на ЧС-2018.

    Після цього виник серйозний скандал, і екс-півзахисника «Динамо» відсторонили зі збірної Хорватії за вигук «Слава Україні!».

    Згодом, після пропозиції президента Федерації футболу України Андрія Павелка, Вукоєвич заявив, що сам сплатить штраф.

    Нагадаємо, у третьому турі Прем'єр-ліги України «Динамо» переграло« Шахтар» з рахунком 1:0.

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