Вукоєвич: Весь чемпіонат ще попереду, але двічі поспіль обіграти «Шахтар» - це великий плюс (відео)

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Огнен Вукоєвич

Хорватський спеціаліст також прокоментував скандал, який трапився на ЧС-2018

«Динамо» здобуло заслужену перемогу над «Шахтарем» у третьому турі Прем'єр-ліги України.

Принаймні таку думку після мачту висловив менеджер столичного клубу по країнам Балканського регіону, Східної та Центральної Європи Огнен Вукоєвич.

«Гра була важка. У першому таймі «Динамо» мало два-три хороших моменти. У другому таймі кияни забили гол. Після цього вони трохи сіли назад. Але, я вважаю, що це найкраща перемога. Весь чемпіонат ще попереду, але це величезний крок. Двічі поспіль обіграти «Шахтар» - це великий плюс», - прокоментував перемогу киян Вукоєвич.

«Щодо скандалу на Чемпіонаті світу, то це все закінчилося. Я сказав, що нас цікавить тільки футбол, ніякої політики. Хочу сказати спасибі «Динамо» і президенту Ігору Суркісу, який відпустив мене на Чемпіонат світу в Росію. Так, якщо все буде нормально, то я продовжу працювати в Хорватському футбольному союзі, але моя головна робота саме в «Динамо». Питання закрите, срібло вже вдома, у моєї дитини. У ФІФА виписали лише грошовий штраф, який заплачу», - підкреслив Вукоєвич.

Нагадаємо, Огнєн Вукоєвич і Домагой Віда присвятили Україні перемогу над Росією на ЧС-2018.

Після цього виник серйозний скандал, і екс-півзахисника «Динамо» відсторонили зі збірної Хорватії за вигук «Слава Україні!».

Згодом, після пропозиції президента Федерації футболу України Андрія Павелка, Вукоєвич заявив, що сам сплатить штраф.

Нагадаємо, у третьому турі Прем'єр-ліги України «Динамо» переграло« Шахтар» з рахунком 1:0.