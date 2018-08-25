Прем'єр-ліга. «Динамо» втрачає перші очки у чемпіонаті, зігравши внічию в Одесі
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Розсилка
«Чорноморець» відібрав два очки у столичного клубу
«Динамо» втратило перші очки у чемпіонаті України серед команд Прем’єр-ліги сезону-2018/19.
Кияни у матчі шостого туру не змогли обіграти в Одесі «Чорноморець» – 1:1.
На 61-й хвилині Назарій Русин відкрив рахунок ударом головою.
Але на 85-й хвилині Гліб Грачов під час кутового втік від візаві та головою замкнув подачу.
Прем'єр-ліга України з футболу
Матч 6-го туру
«Чорноморець» – «Динамо» – 1:1 (0:0)
Голи: 0:1 – Русин (59), 1:1 – Грачов (84)
«Чорноморець»: Літовченко, Грачов, Трубочкін, Рижук, Романюк, Смірнов, Савченко (Карноза, 74), Леонов (Мусолітін, 80), Черній, Бабенко, Діденко (Коваль, 71).
«Динамо»: Бойко, Шабанов, Сідклей, Морозюк, Бурда, Шепелєв, Циганков (Буено, 64), Андрієвський, Че Че, Миколенко (Вербич, 46), Русин (Супряга, 83).
Попередження: Бабенко (75).