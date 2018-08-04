Як «Динамо» мінімально обіграло «Шахтар» і стало лідером чемпіонату (відео)
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Фото ФК «Динамо»
На матч завітало більше 46 тисяч глядачів
У матчі третього туру Прем’єр-ліги України з футболу сезону-2018/19 у Києві зустрілися «Динамо» та «Шахтар».
Як і зазвичай, гра пройшла на емоціях та у боротьбі. До речі, обійшлося цього разу без вилучень.
Усе вирішив гол Беньяміна Вербича у другому таймі – «Динамо» знову мінімально перемогло з рахунком 1:0.
Це вже друга поразка донеччан від киян у цьому сезоні – перед цим столичні футболісти обіграли «Шахтар» у матчі за Суперкубок.
До Вашої уваги огляд матчу:
Нагадаємо, Вукоєвич сказав, що весь чемпіонат ще попереду, але двічі поспіль обіграти «Шахтар» - це великий плюс.