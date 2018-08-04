  1. Головна
  2. Спорт
  3. Відео

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Відео

    Як «Динамо» мінімально обіграло «Шахтар» і стало лідером чемпіонату (відео)

    • Розсилка
    Фото ФК &laquo;Динамо&raquo; - Як «Динамо» мінімально обіграло «Шахтар» і стало лідером чемпіонату (відео)
    Фото ФК «Динамо»

    На матч завітало більше 46 тисяч глядачів

    У матчі третього туру Прем’єр-ліги України з футболу сезону-2018/19 у Києві зустрілися «Динамо» та «Шахтар».

    Як і зазвичай, гра пройшла на емоціях та у боротьбі. До речі, обійшлося цього разу без вилучень.

    Усе вирішив гол Беньяміна Вербича у другому таймі – «Динамо» знову мінімально перемогло з рахунком 1:0.

    Це вже друга поразка донеччан від киян у цьому сезоні – перед цим столичні футболісти обіграли «Шахтар» у матчі за Суперкубок.

    До Вашої уваги огляд матчу:

    Нагадаємо, Вукоєвич сказав, що весь чемпіонат ще попереду, але двічі поспіль обіграти «Шахтар» - це великий плюс.

    речі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ