Як «Динамо» поступилося в Амстердамі «Аяксу» у кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)



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Кияни поступилися 1:3

Київське «Динамо» невдало провело перший поєдинок раунду плей-офф відбору до Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

В Амстердамі українська команда майже без шансів поступилася «Аяксу» – 1:3.

За рахунку 1:1 кияни могли розраховувати на 11-метровий удар за фол на Циганкові, проте арбітри зустрічі з Франції не зважилися поставити пенальті.

«Динамо» невдало провело перші хвилини зустрічі та завершення першого тайму, що і дало перевагу господарям.

До Вашої уваги огляд матчу:

Матч-відповідь відбудеться 28 серпня у Києві.