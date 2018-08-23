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    Як «Динамо» поступилося в Амстердамі «Аяксу» у кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

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    Як «Динамо» поступилося в Амстердамі «Аяксу» у кваліфікації Ліги чемпіонів (відео)

    Кияни поступилися 1:3

    Київське «Динамо» невдало провело перший поєдинок раунду плей-офф відбору до Ліги чемпіонів сезону-2018/19.

    В Амстердамі українська команда майже без шансів поступилася «Аяксу» – 1:3.

    За рахунку 1:1 кияни могли розраховувати на 11-метровий удар за фол на Циганкові, проте арбітри зустрічі з Франції не зважилися поставити пенальті.

    «Динамо» невдало провело перші хвилини зустрічі та завершення першого тайму, що і дало перевагу господарям.

    До Вашої уваги огляд матчу:

    Матч-відповідь відбудеться 28 серпня у Києві.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Ліга чемпіонів
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