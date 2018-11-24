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    Як «Львів» відібрав очки у «Шахтаря» у матчі Прем'єр-ліги. Відео

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    Як «Львів» відібрав очки у «Шахтаря» у матчі Прем'єр-ліги. Відео
    Фото: ФК «Шахтар»

    Підопічні Юрія Бакалова продовжують боротьбу за топ-шістку

    ФК «Львів» продовжує бути незручним суперником для українських грандів у нинішньому чемпіонаті Прем’єр-ліги.

    У 16-му турі «містяни» відібрали очки у донецького «Шахтаря», вистоявши у Харкові.

    Таким чином, «Шахтар» залишиться на першому місці, але «Динамо», у разі перемоги в Олександрії, скоротить відставання від «гірників» до шести очок.

    А «Львів» і надалі претендує на потрапляння у першу шістку. Наразі у команди 18 очок і восьме місце у таблиці.

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