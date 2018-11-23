Прем’єр-ліга. Сенсація у Харкові: «Шахтар» не зумів обіграти ФК «Львів»



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Фото: ФК «Шахтар»

«Гірники» наступили на ті ж граблі, що і «Динамо»

ФК «Львів» створив сенсацію у 16-му турі української Прем’єр-ліги з футболу сезону-2018/19.

«Містяни» майже місяць тому здолали у Києві «Динамо» (1:0), а тепер гостювали у Харкові у «Шахтаря».

І «Львову» знову вдалося відібрати очки в одного з головних претендентів на чемпіонство.

При цьому не доводиться говорити, що донецька команда мала беззаперечну перевагу, адже гості били у бік воріт Андрія П’ятова не набагато менше.

Однак жоден з ударів футболістів «Шахтаря» так і не досягнув мети.

Підсумкова нульова нічия дає шанс «Динамо» скоротити відставання від першого місця.

Прем’єр-ліга України з футболу

Матч 16-го туру

«Шахтар» (Донецьк) – ФК «Львів» – 0:0

«Шахтар»: П’ятов, Ісмаїлі, Ракицький, Хочолава, Данченко, Тайсон, Алан Патрік (Кайоде, 86), Болбат (Дентіньо, 81), Майкон, Веллінгтон Нем (Коваленко, 70), Мораес.

«Львів»: Бандура, Западня, Приймак (Мартан, 68), Борзенко, Тейлор (Голіков, 90+4), Воронін, Рафаел Сабіно, Парамонов, Жонатан, Адамюк, Бруно Дуарте (Сезар, 90+2).

Попередження: Парамонов (7), Жонатан (15), Ракицький (44), Приймак (46), Рафаел Сабіно (69), Бандура (73).