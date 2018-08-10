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    Як Маліновський знову забив у Лізі Європи, а російський «Зеніт» зганьбився у Білорусі (відео)

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    Руслан Маліновський (у центрі) - Як Маліновський знову забив у Лізі Європи, а російський «Зеніт» зганьбився у Білорусі (відео)
    Руслан Маліновський (у центрі)

    Руслан приніс перемогу своєму «Генку»

    Напередодні український півзахисник бельгійського клубу «Генк» відзначився у матчі Ліги Європи.

    Він забив у ворота польського «Леха» наприкінці першого тайму.

    Загалом «Генк» переміг 2:0 і має чудові шанси на прохід далі.

    До Вашої уваги відео голу Маліновського:

    Водночас, у паралельному матчі мінське «Динамо» вдома розгромило російський «Зеніт».

    Клуб із Санкт-Петербургу нічого не зміг протиставити білоруському колективу – 0:4.

     

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