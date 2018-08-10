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    Як «Зоря» вирвала вольову нічию у «Браги» у матчі Ліги Європи. ВІДЕО

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    Фото ФК &laquo;Зоря&raquo; - Як «Зоря» вирвала вольову нічию у «Браги» у матчі Ліги Європи. ВІДЕО
    Фото ФК «Зоря»

    Усе вирішиться за тиждень у Португалії

    Напередодні луганська «Зоря» розійшлася миром з португальською «Брагою» у матчі третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи.

    Команди у першому таймі не змогли забити, а у другому обмінялися голами буквально за чотири хвилини.

    Тепер у матчі-відповідь у Португалії «Зорі» потрібно буде як мінімум одного разу відзначатися, аби розраховувати на продовження виступів у цьогорічній Лізі Європи.

    Зауважимо, що для обох команд це був перший поєдинок у сезоні на міжнародній арені.

    До Вашої уваги огляд матчу:

    Нагадаємо, ФК «Маріуполь» поступився «Бордо» у домашньому матчі Ліги Європи.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга Європи «Зоря»
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