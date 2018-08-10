Як «Зоря» вирвала вольову нічию у «Браги» у матчі Ліги Європи. ВІДЕО



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Фото ФК «Зоря»

Усе вирішиться за тиждень у Португалії

Напередодні луганська «Зоря» розійшлася миром з португальською «Брагою» у матчі третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи.

Команди у першому таймі не змогли забити, а у другому обмінялися голами буквально за чотири хвилини.

Тепер у матчі-відповідь у Португалії «Зорі» потрібно буде як мінімум одного разу відзначатися, аби розраховувати на продовження виступів у цьогорічній Лізі Європи.

Зауважимо, що для обох команд це був перший поєдинок у сезоні на міжнародній арені.

До Вашої уваги огляд матчу:

Нагадаємо, ФК «Маріуполь» поступився «Бордо» у домашньому матчі Ліги Європи.