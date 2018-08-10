Як «Зоря» вирвала вольову нічию у «Браги» у матчі Ліги Європи. ВІДЕО
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Фото ФК «Зоря»
Усе вирішиться за тиждень у Португалії
Напередодні луганська «Зоря» розійшлася миром з португальською «Брагою» у матчі третього кваліфікаційного етапу Ліги Європи.
Команди у першому таймі не змогли забити, а у другому обмінялися голами буквально за чотири хвилини.
Тепер у матчі-відповідь у Португалії «Зорі» потрібно буде як мінімум одного разу відзначатися, аби розраховувати на продовження виступів у цьогорічній Лізі Європи.
Зауважимо, що для обох команд це був перший поєдинок у сезоні на міжнародній арені.
До Вашої уваги огляд матчу:
Нагадаємо, ФК «Маріуполь» поступився «Бордо» у домашньому матчі Ліги Європи.