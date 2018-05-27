Які враження отримали іноземні фанати від Києва під час фіналу Ліги чемпіонів (відео)

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Фанати «Ліверпуля». Фото: Главком

Всі опитані захоплюються красою Києва, гостинністю українців та низькими цінами на пиво

Центр Києва перед футбольним матчем 26 травня був вільний від автомобілів, бо всі вулиці перекриті, а проїжджі частині стали пішохідними.

Фанати іспанського «Реалу» та англійського «Ліверпуля» з’їхалися з усього світу.

Всі опитані захоплюються красою Києва, гостинністю українців та низькими цінами на пиво та продукти. Серед того, що не сподобалось: сервіс та расизм.

Як відомо раніше, Віталій Кличко заявив, що вболівальники «Ліверпуля» і «Реала» вражені Києвом. За словами мера, він мав нагоду поговорити з фанатами і чув від них тільки позитивні відгуки.

«Більше 50 тисяч вболівальників з різних країн приїхали до Києва. Навіть, не кожен з них має квиток на матч, але вони приїхали відчуту атмосферу свята. Велика кількість людей перебуває у містечках, які облаштовані в столиці для вболівальників. Гості вражені тим, яке красиве наше місто. І наше завдання – аби кожен, хто побував у Києві, захотів ще раз приїхати сюди», - заявив Кличко.

Джерело: Радіо Свобода