Які враження отримали іноземні фанати від Києва під час фіналу Ліги чемпіонів (відео)
-
Розсилка
Всі опитані захоплюються красою Києва, гостинністю українців та низькими цінами на пиво
Центр Києва перед футбольним матчем 26 травня був вільний від автомобілів, бо всі вулиці перекриті, а проїжджі частині стали пішохідними.
Фанати іспанського «Реалу» та англійського «Ліверпуля» з’їхалися з усього світу.
Всі опитані захоплюються красою Києва, гостинністю українців та низькими цінами на пиво та продукти. Серед того, що не сподобалось: сервіс та расизм.
Як відомо раніше, Віталій Кличко заявив, що вболівальники «Ліверпуля» і «Реала» вражені Києвом. За словами мера, він мав нагоду поговорити з фанатами і чув від них тільки позитивні відгуки.
«Більше 50 тисяч вболівальників з різних країн приїхали до Києва. Навіть, не кожен з них має квиток на матч, але вони приїхали відчуту атмосферу свята. Велика кількість людей перебуває у містечках, які облаштовані в столиці для вболівальників. Гості вражені тим, яке красиве наше місто. І наше завдання – аби кожен, хто побував у Києві, захотів ще раз приїхати сюди», - заявив Кличко.
Джерело: Радіо Свобода