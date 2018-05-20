Ярмоленко відправився з «Боруссією» на товариський матч з «Лос-Анджелесом» (відео)

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Андрій Ярмоленко

Матч відбудеться 22 травня

Півзахисник «Боруссії» Дортмунд Андрій Ярмоленко відправився з командою на товариський матч з «Лос-Анджелесом».

Матч відбудеться 22 травня.

У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив шість голів і зробив шість асистів.

Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько трьох місяців.

Український півзахисник «Боруссії» Д Андрій Ярмоленко заперечив чутки про те, що клуб нібито не планує надалі співпрацювати з ним.

Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що український півзахисник може покинути дортмундський клуб.

Джерело: ua.tribuna.com