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    Ярмоленко відправився з «Боруссією» на товариський матч з «Лос-Анджелесом» (відео)

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    Андрій Ярмоленко
    Андрій Ярмоленко

    Матч відбудеться 22 травня

    Півзахисник «Боруссії» Дортмунд Андрій Ярмоленко відправився з командою на товариський матч з «Лос-Анджелесом».

    Матч відбудеться 22 травня.

    У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив шість голів і зробив шість асистів.

    Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько трьох місяців.

    Український півзахисник «Боруссії» Д Андрій Ярмоленко заперечив чутки про те, що клуб нібито не планує надалі співпрацювати з ним.

    Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що український півзахисник може покинути дортмундський клуб.

    Джерело: ua.tribuna.com

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