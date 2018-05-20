Ярмоленко відправився з «Боруссією» на товариський матч з «Лос-Анджелесом» (відео)
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Андрій Ярмоленко
Матч відбудеться 22 травня
Півзахисник «Боруссії» Дортмунд Андрій Ярмоленко відправився з командою на товариський матч з «Лос-Анджелесом».
Матч відбудеться 22 травня.
Check-In! #bvbusa pic.twitter.com/L4TCnjYmP3— Borussia Dortmund (@BVB) 20 мая 2018 г.
У поточному сезоні 28-річний українець провів 26 матчів, забив шість голів і зробив шість асистів.
Через травму сухожилля український хавбек пропустив близько трьох місяців.
Український півзахисник «Боруссії» Д Андрій Ярмоленко заперечив чутки про те, що клуб нібито не планує надалі співпрацювати з ним.
Раніше в ЗМІ з'явилась інформація, що український півзахисник може покинути дортмундський клуб.
Джерело: ua.tribuna.com