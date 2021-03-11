Американці показали електричний пікап майбутнього

Стартап Canoo розробив електричний пікап з купою унікальних опцій

Американці продовжують плодити електричні пікапи, що й недивно. Адже пікапи – це найпопулярніший сегмент автомобілів в США. За останні декілька років ми побачили «зелені» Hummer та Tesla Cybertrcuk. І ось знову новинка. Цього разу від маловідомого американського стартапа Canoo.

Модель ще немає назви. Проте розробники запевняють, що серійна версія вантажівки буде готова у другому кварталі 2022 року. А перші автомобілі замовники отримають у 2023-му.

Canoo

Електричний пікап Canoo матиме в довжину 4,67 метра. За мірками пікапів це невеликий автомобіль. Наприклад, Volkswagen Amarok, який потрапив до рейтингу «Главкома» про найдорожчі автомобілі тендерів 2020, має в довжину 5,2 метра.

Інформації про ємність акумулятора ще немає. Але раніше представники Canoo розповідали, що їх вантажівки матимуть декілька варіантів батарей: на 40, 60 та 80 кіловат-годин.

У топовій комплектації на одній зарядці пікап зможе проїжджати близько 370 кілометрів.

Canoo

Покупці зможуть обирати електромобіль з заднім або повним приводом. Потужність новинки буде сягати 600 кінських сил, а крутний момент – майже 750 Нм.

Задній відсік зможе приймати приблизно 800 кілограмів вантажу. Його об’єм – приблизно 1,5 тисячі літрів.

Головна ж фішка пікапа – це «розумне» вантажне відділення. Воно вміє змінюватися в об’ємі, перетворюватися на робоче місце з верстаками і розеткою для електроінструментів, та ділитися на окремі секції для різних видів вантажів.

Canoo

Подумали розробники й про передню частину електромобіля. Там, де у звичайних автомобілів розташована решітка радіатора, тут – кришка переднього багажника.

Представники Canoo відмічають, що роблять ставку саме на можливість кастомізувати електромобіль під себе. Наприклад, компанія буде пропонувати різні варіанти багажників на дах.

Скільки коштуватиме електричний пікап Canoo, поки що невідомо. Ціну оголосять, коли буде відкрито попередні замовлення – в другому кварталі 2022 року.