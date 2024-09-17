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Американець поєднав мотоцикл і трактор: що із цього вийшло (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Американець поєднав мотоцикл і трактор: що із цього вийшло (відео)
Максимальна швидкість мотоцикла-трактора становить 24 км/год
фото із відкритих джерел

Житель США Кенні Патон зібрав мотоцикл-позашляховик, що за конструкцією дуже нагадує трактор

Американець Кенні Патон створив унікальний мотоцикл-позашляховик, що нагадує трактор. Мотоцикл має дизайн схожий на велосипеди типу «павук», які були дуже популярні наприкінці 19 століття. Він поєднав колеса від трактора зі сталевою рамою, забезпечуючи йому можливість їзди по бездоріжжю. Зазначається, що подібна ідея виникла в Патона ще два роки тому, однак тільки зараз він отримав змогу нарешті втілити власний задум. Про це пише theuth.co.

Винахідник також поєднав колеса потужною сталевою рамою. Передня частина мотоциклу також дуже нагадує трактор. Для будівництва Кенні використав усе, що знайшов у своєму особистому сараї: від деталей сільськогосподарської техніки до різноманітних шматків металобрухту, за допомогою яких можна було сформувати форми цього мотоцикла-трактора. Потім він зібрав систему трансмісії, і, згідно з його розрахунками, його винахід міг розвивати максимальну швидкість 24 км/год.

 «Я придумав цю дивну ідею і почав будувати монстр-машину два роки тому. Penny Farming (саме так він це називає) є легким доказом концепції, щоб побачити, чи це спрацює. Зараз я підсилюю та відновлюю деталі, щоб підготувати його до тест-драйву. Сьогодні працюю над посиленням трансмісії та тестуванням двигуна», – каже американець

Вінтажні велосипеди типу «павук» (також відомі як «пенні-фартинг» або high-wheel) були популярні в кінці 19 століття. Їхня особливість — велике переднє колесо і значно менше заднє, що надавало велосипеду ексцентричний вигляд. Такі велосипеди використовувалися до появи сучасних конструкцій, оскільки великі колеса дозволяли розвивати більшу швидкість. Однак вони були досить небезпечними через висоту сидіння та складність керування. Сьогодні «павуки» є цінними колекційними екземплярами та символами велосипедної історії.

Заднє колесо обертається невеликим мотором за допомогою привідних ланцюга та ременя.  Раніше Патон також зібрав мопед з компьютерної гри BeamNG.Drive, на який встановив корпус, зроблений з бочок з під автомобільної олії.

До слова, в Україну привезли перший електромобіль Rivian R1S у «дальнобійній» версії Performance Max Pack. Позашляховик здатен подолати 643 км без підзарядки.Новий Rivian R1S Performance Max Pack отримав велику акумуляторну батарею ємністю 180 кВт∙год. Запас ходу електрокара – один із кращих показників у класі.

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Теги: мотоцикл трактор

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