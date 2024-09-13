В Україну приїхав потужний американський електропозашляховик (фото)

Новий Rivian R1S у версії Performance Max Pack оснащений великою батареєю ємністю 180 кВт∙год.

В Україну привезли перший електромобіль Rivian R1S у «дальнобійній» версії Performance Max Pack. Позашляховик здатен подолати 643 км без підзарядки. Про це повідомляється на сайті Nextcar.

Запас ходу позашляховика становить 643 км фото: nextcar.ua

Новий Rivian R1S Performance Max Pack отримав велику акумуляторну батарею ємністю 180 кВт∙год. Запас ходу електрокара – один із кращих показників у класі.

На передній панелі встановлено два дисплеї фото: nextcar.ua

До того ж, такий електромобіль Rivian R1S доволі потужний. Його двомоторна силова установка розвиває 675 к. с. і 1124 Н∙м. Розгін до 100 км/год займає 3,6 с, а максимальна швидкість обмежена на позначці 201 км/год.

Як відомо, у лінійці Rivian R1S є чотиримоторна 835-сильна модифікація, проте вона пропонується лише з меншою батареєю на 149 кВт∙год.

Усередині встановлено три ряди сидінь фото: nextcar.ua

Нагадаємо, що позашляховик Rivian R1S – повнорозмірна 5,1-метрова модель з трьома рядами крісел. У нього просторий салон з двома дисплеями на передній панелі. та два багажники. Електромобіль оснащений повним приводом та пневмопідвіскою, яка дозволяє збільшити кліренс із 200 до 370 мм.