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Volkswagen хоче продати одне із підприємств у Європі китайцям: робітники влаштували страйк

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Volkswagen хоче продати одне із підприємств у Європі китайцям: робітники влаштували страйк
Бельгійські робітники вийшли на протест у зв'язку із можливим продажем заводу
фото: Yves Herman

Робітники розпочали страйк проти рішення закрити завод із виробництва автомобілів Audi у Бельгії

Audi – дочірня компанія Volkswagen – зробила заяву про те, що розглядає безпрецедентний крок із закриття заводів у Німеччині. Зокрема концерн Volkswagen Group вирішив закрити свій завод з виробництва автомобілів Audi у Бельгії, пише Reuters.

Понад 5 тис. людей пройшли маршем Брюсселем, і більшість громадського транспорту в бельгійській столиці було призупинено в понеділок на знак солідарності з працівниками Audi Brussels, чиї робочі місця під загрозою. 

Концерн Volkswagen Group вирішив закрити свій завод з виробництва автомобілів Audi у Бельгії, який у підсумку хочуть продати китайцям. Офіційних коментарів щодо контракту Volkswagen та Audi поки не робили.

«Audi оголосила в липні про плани реструктуризації заводу в Брюсселі, на якому працює 3000 людей, і заявила, що розглядає можливість швидкого припинення там виробництва своїх електромобілів Audi Q8 e-tron», – пише Reuters.

Аналітики кажуть, що цей крок є симптомом проблем, із якими стикається вся європейська індустрія електромобілів на тлі низького попиту та конкуренції з боку Китаю.

Агентство з підтримки бізнесу в Брюссельському столичному регіоні Hub.Brussels вже провело переговори з китайськими виробниками Nio і Geely, що базуються в Генті.

Закриття заводу ставить під загрозу 3000 робочих місць, через що робітники Брюсселя розпочали тривалий страйк. Деякі працівники сплять у наметах біля сучасного підприємства, яке у 2018 році перейшло на виробництво електромобілів після 70 років виробництва моделей із двигунами внутрішнього згоряння.

За словами Феліпе Муньоса, аналітика компанії Jato Dynamics, яка займається збиранням даних в автомобільній промисловості, потенційне закриття заводу в бельгійській столиці стало «першим наслідком» проблем, з якими зіткнулися європейські автовиробники. За його словами, дешевші китайські автомобілі вже наситили ринок, тоді як споживачі ще не звикли до електромобілів, які вимагають вищих початкових витрат і, як правило, швидше втрачають ціну.

Нагадаємо, провідний німецький автоконцерн Volkswagen після 87 років своєї історії планує закрити заводи в Німеччині.Як пишуть журналісти, потенційні заходи із закриття потужностей також включають спробу припинити тридцятилітню угоду компанії з працівниками щодо збереження робочих місць. 

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Теги: ринок переговори Geely Бельгія Volkswagen завод страйк безробіття

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