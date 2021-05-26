Експерт розказав, які автомобілі невигідно приганяти з Німеччини

Автомобільний експерт та блогер Іван Рибка розповів, які автомобілі не варто купувати в Німеччині

Український автомобільний експерт Іван Рибка, який має свій канал на Youtube, розповів, які автомобілі, на його думку, невигідно, з фінансової точки зору, приганяти з Німеччини.

По-перше, на думку автора каналу, у німців невигідно купувати автомобілі, вік яких перевищує п’ять років.

«Чому так? Автомобілів, вік яких складає більше п’яти років, значно менше ніж «свіжих» автомобілів. Менше пропозицій означає, що вони менше конкурують ціною між собою. Тому супер-вигідно їх придбати не вдасться», - пояснює Рибка.

До того ж кількість автомобілів віком старше п’яти років, при імпорті яких можна гарантовано повернути податок на додану вартість, стрімко падає, наголошує експерт.

По-друге, у деяких випадках не варто купувати, так би мовити, «затаскані» автомобілі, адже, скоріш за все, сліди життєдіяльності будуть психологічно давити на нового власника. І він не буде почуватися у такому автомобілі комфортно.

Але навіть, якщо для вас «затасканість» - не проблема, то вона може стати проблемою, коли автомобіль вже будете продавати ви. Косметичний стан може завадити продати машину за гарною ціною. І вам доведеться витрачатися на ремонт.

По-третє, експерт не радить купувати в Німеччині автомобілі, які вироблені не в Європі. Тобто, краще не брати японські, корейські та американські моделі.

Причина дуже проста: Європа – не є ринком цих автомобілів. Тому купити їх вигідно у Німеччині не вийде.

Четверте – не вигідно приганяти автомобілі з Німеччини, яки були в ДТП та мають пошкодження. Тут не варто плутати з такими самими «битками», які привезені із США. Адже в Штатах автомобілі купують напряму у фізичних осіб через аукціони. Але в Німеччині подібне авто доведеться купувати або у дилера, який також хоче щось заробити, або з аукціону, але через фірму, якій також треба щось заплатити. А це означає, що «битки» з Німеччини коштуватимуть дорожче ніж із США.

Але найголовніше – це розмитнення. Українська митниця не робить таких знижок на автомобілі з пошкодженнями із Європи, які отримують «битки» із США. Як результат: зазвичай, битий автомобіль з Німеччини доводиться розмитнювати майже по тій самій ціні, що й справне авто.

П’яте – невигідно купувати в Німеччині автомобілі французького виробництва. У даному випадку ситуація схоже з неєвропейськими автомобілями: німці рідко купують «французів», тому знайти, наприклад, Renault за вигідною ціною буде непросто.