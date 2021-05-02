Експерти назвали автомобілі, які не варто купувати

Українські експерти дали декілька порад, які допоможуть вибрати автомобіль на вторинному ринку

За великим рахунком, не буває поганих моделей автомобілів. Для когось навіть вживаний Lanos буде непоганим варіантом. Тож називати конкретні автомобілі, які не треба купувати, ми не буде.

Але, якщо вам все ж таки хочеться більше конкретики, на «Главком.Техно» ви знайдете дві корисні добірки: найкращі вживані автомобілі та найкращі вживані електромобілі.

Проте цього разу ми розповімо про дещо інше. А саме - наведемо декілька порад від експертів «Авто24», які допоможуть вам обрати машину на вторинному ринку.

Отже, від яких автомобілів краще триматися подалі:

Екземпляри із кузовом, чиї силові елементи вражені корозією. Якщо для усунення іржі недостатньо буде заміни навісних деталей (в першу чергу крил), кузову потрібні зварювальні роботи, а то й фарбування. Це вимагає часу і фінансових витрат, які можуть перевищити вартість машини.

Вживаний автомобіль із агрегатом або системою, що має славу недовговічного. Звісно, з будь-якого правила бувають винятки, і якщо вам дуже хочеться машину б/у саме у такій комплектації, приготуйте гроші і час на пошук максимально свіжого екземпляра та його діагностику.

Автомобіль-потопельник. Дуже часто такі машини – просто міна уповільненої дії. Навіть якщо сьогодні вона працює бездоганно, завтра в ній може раптом окислитися один-єдиний дріт або якісь контакт – і для пошуку причини знадобиться кілька днів. Власне, якщо продавець дасть знижку на ціну профілактики або заміну підтоплених блоків, можна і ризикнути.

Малопоширену в країні модель, яка на батьківщині знята з виробництва. У вас будуть проблеми із запчастинами, вам доведеться або чекати їх доставки тижнями, або прилаштовувати щось від інших авто.

Автомобіль рідкісного бренду, який не має представництва в країні. Крім клопоту із запчастинами, власника такого авто можуть чекати труднощі із сервісом, особливо якщо машина базуватиметься не у великому місті. Так, умільця, який знає тонкощі обслуговування ексклюзивної моделі і має фірмовий софт у діагностичному сканері, завжди можна знайти, але такі люди зазвичай живуть і працюють у столицях.

Екземпляр після роботи в таксі або в якості офісної роз’їзної машини. Майже обов’язково така машина буде дуже зношена, причому комплексно. Ніяка знижка у ціні не компенсує витрат на ремонти і клопоти із підтримання її у робочому стані.

Автомобіль із сумнівними документами і сумнівними VIN- номерами на кузові. Навіть найцікавіша машина у найкращому стані залишатиметься усього лише купою металу, якщо вона зареєстрована на померлого громадянина, перебуває у заставі або розшуку. Не варто вірити продавцеві, що усі паперові питання його машини легко вирішуються, а він просто не має на це часу. Якщо вже вам дуже сподобався такий екземпляр, просіть продавця вирішити усі проблеми, пообіцявши йому за це більшу ціну.

Іноді українці купують автомобіль в якості донора – на запчастини. Але і в такому випадку не варто обирати машину із незрозумілими документами і непрозорою історією. Навіть якщо ви не будете на ній їздити, до вас раптом можуть виникнути питання у правоохоронних органів, у кредиторів і навіть у певних кримінальних елементів.

Якщо у вас виникло бажання придбати у чомусь незвичайну машину (неважливо, нову чи вживану), не поспішайте відразу приймати рішення. Порадьтеся із досвідченими людьми: з майстрами СТО, з маклерами-перекупниками, з працівниками дилерського центру. Спробуйте знайти інформацію в авторитетних автомобільних медіа, адже незвичні або навпаки, дуже популярні моделі приваблюють увагу журналістів і вони можуть висвітлити якісь тонкощі певного авто у своїх статтях.