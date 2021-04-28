Названо найкращі вживані автомобілі у 2021 році
Seat Ateca визнано найкращим вживаним автомобілем у 2021 році
Британське видання визначило найкращі вживані автомобілі у 2021 році
Щороку впливове британське автомобільне видання What Car? визначає кращі вживані автомобілі. Цього року абсолютним переможцем став компактний кросовер Seat Ateca. Він також переміг у номінації «Кращий вживаний сімейний SUV».
Експерти відзначили, що жоден з конкурсантів не зміг зрівнятися з Ateca з точки зору поєднання практичності, задоволення від водіння і відмінному співвідношенню ціни і якості. Що стосується останнього, треба пам’ятати, що цінова політика виробників в Європі та Україні відрізняється. Тож це треба враховувати.
Журналісти What Car? рекомендують добре обладнаний Ateca SE 2017 року з плавним і ефективним бензиновим двигуном 1,4 TSI потужністю 150 кінських сил.
В інших номінаціях перемогли наступні вживані автомобілі:
- Hyundai i10 (2014-2019) – бюджетний автомобіль року;
- Skoda Fadia (2015-2021) – компактний автомобіль року;
- Skoda Octavia (2013-2019) – сімейний автомобіль року;
- BMW M140i (2016-2019) – заряджений хетчбек року;
- Seat Ateca (2016-2021) – сімейний кросовер року;
- Seat Arona (2018-2021) – компактний кросовер року;
- Volvo XC60 (2017-2021) – великий кросовер року;
- Audi A4 (2015-2021) – представницький автомобіль року;
- BMW 5 Series Touring (2017-2021) – універсал року;
- Citroën Grand C4 Spacetourer (2018-2021) – мінівен року;
- Audi A8 (2017-2021) – люксовий автомобіль року;
- Audi Q7 (2015-2021) – люксовий кросовер року;
- Hyundai Ioniq (2017-2021) – гібрид року;
- Nissan Leaf (2018-2021) – електрокар року;
- Audi TT (2014-2021) – купе року;
- Mercedes E-Class Cabriolet (2017-2021) – кабріолет року;
- Porsche Cayman (2013-2016) – спорткар року;
- Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (2016-2021) – «заряджений» автомобіль року.