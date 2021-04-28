Названо найкращі вживані автомобілі у 2021 році

Британське видання визначило найкращі вживані автомобілі у 2021 році

Щороку впливове британське автомобільне видання What Car? визначає кращі вживані автомобілі. Цього року абсолютним переможцем став компактний кросовер Seat Ateca. Він також переміг у номінації «Кращий вживаний сімейний SUV».

Експерти відзначили, що жоден з конкурсантів не зміг зрівнятися з Ateca з точки зору поєднання практичності, задоволення від водіння і відмінному співвідношенню ціни і якості. Що стосується останнього, треба пам’ятати, що цінова політика виробників в Європі та Україні відрізняється. Тож це треба враховувати.

Журналісти What Car? рекомендують добре обладнаний Ateca SE 2017 року з плавним і ефективним бензиновим двигуном 1,4 TSI потужністю 150 кінських сил.

В інших номінаціях перемогли наступні вживані автомобілі: