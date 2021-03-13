- Найкращі вживані електромобілі у 2021 році: ТОП-10

Американці розказали, які вживані електромобілі краще купувати у 2021 році

CarGurus, провідний американський ресурс, який досліджує ринок автомобілів, склав список 10 найкращих вживаних електромобілів для покупки у 2021 році. Це добірка підійде тим, хто хоче електромобіль, але не хоче платити високу цину за нове авто.

І, в певному сенсі, це правильний підхід. Справа в тому, що багато електромобілів швидко знецінюються. Тому, як правило, їх вигідно купувати на вторинному ринку.

Звісно, декого можуть відлякувати розмови про акумулятор, який з часом втрачає свої властивості та вже не може забезпечити автономності, яка була у нового електромобіля. Але у більшості випадків з батареями все ж таки проблем не буває. Бо вони мають досить великий строк служби.

Ще одне зауваження, яке може виникнути у читачів, – це походження даного рейтингу. Мовляв, його склали американці. А в Україні зовсім інші реалії. Проте і тут хвилюватися немає про що. Справа в тому, що більшість вживаних електромобілів потрапляє до нас саме із США. Тож для нас думка американських експертів дуже показова.

У будь-якому випадку, пам’ятайте: вживаний автомобіль – це завжди «кіт в мішку». Особливо, коли ви замовляєте його в іншій країні.

Nissan Leaf

Nissan Leaf

В Україні найбільшої популярністю на вторинному ринку користується Nissan Leaf першого покоління. Але більш привабливо, і з точки зору дизайну, і технічних характеристик, виглядає друге покоління електрокару.

Друге покоління Nissan Leaf дебютувало в 2017 році. Новинка отримала модифікацію e+ з батареєю на 62 кВт*год, що дозволяє «японцеві» проїжджати на одному заряді 385 кілометрів (по циклу WLTP).

На зарядку акумулятора в залежності від потужності мережі потрібно від восьми до 16 годин, а на спеціальних станціях для того, щоб «заправити» машину на 80% піде всього 40 хвилин. Крім того, Leaf може сам живити електромережу, наприклад, невеликого будинку.

Потужність електромотора Leaf зросла до 150 кінських сил, а крутний момент – до 320 Нм.

BMW i3

BMW i3

BMW i3 – один з небагатьох електромобілів, який представлений в Україні офіційно.

У 2018 році німецька компанія поліпшила електричний сітікар, оснастивши його батареєю нового покоління ємністю 42,2 кіловат-години. Це дозволило збільшити середній запас ходу моделі на 30% – до 260 кілометрів.

BMW i3 оснащується 170-сильним мотором, що розганяє електромобіль до «сотні» за 7,3 секунди.

Від побутової розетки i3 з новим акумулятором можна зарядити до 80% за 15 годин. При використанні настінного зарядного пристрою час підживлення акумуляторів скоротиться до 3,2 години, від 50-кіловатних терміналів – до 42 хвилин.

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV

Chevrolet Bolt EV – один із найпопулярніших електромобілів на вторинному ринку.

Chevrolet Bolt оснащується 200-сильним електромотором і літієвими батареями ємністю 60 кіловат-годин. До 100 кілометрів на годину електромобіль розганяється приблизно за сім секунд. Заявлений запас ходу – 320 кілометрів.

У США «Болт» назвали найкращим автомобілем 2016 року.

Hyundai Ioniq Electric

Hyundai Ioniq Electric

Hyundai Ioniq Electric оснащений акумулятором ємністю близько 40 кіловат-годин. Це дозволяє проїжджати електромобілю на одному заряді близько 300 кілометрів.

Зарядка на 80% від 100-кіловатного терміналу займає 54 хвилини. Продуктивність силової установки становить 135 кінських сил і 295 Нм крутного моменту.

Нова система Blue Link через додаток на смартфоні дозволяє дистанційно запускати і зупиняти роботу двигуна або налаштовувати кліматичну установку.

Volkswagen e-Golf

Volkswagen e-Golf

e-Golf оснащувався 136-сильним електромотором і розганявся з місця до «сотні» за 9,6 секунди. Максимальна швидкість складала 150 кілометрів на годину. Літій-іонна батарея ємністю 35,8 кіловат-години забезпечувала хетчбеку запас ходу до 200 кілометрів.

Tesla Model S

Tesla Model S

Tesla Model S є флагманської моделлю компанії. Мабуть, єдиний звук, який ви почуєте в цьому електромобілі на швидкісному шосе, – це шум шин. Особливо, якщо мова йде про 20-дюймові колеса. Але їзда по місту буде проходити практично в ідеальній тиші.

Також у Model S дуже хороша аеродинаміка. А це означає, що вітер вам теж не буде докучати своїм шумом.

В цілому, будь-яка модель Tesla відрізняється хорошим рівнем звукоізоляції. Отже, любителі тиші можуть не обмежувати свій вибір тільки «еской».

Tesla Model 3

Tesla Model 3

Model 3 прийнято вважати бюджетної версією Tesla. Хоча назвати цей електромобіль дешевим язик не повертається. У США ціни на дану модель стартують з $ 41 400.

Найбільш «далекобійна» Model 3 оснащується батареєю на 75 кВт*год і одним електромотором, розташованим на задній осі. Агрегат видає 287 кінських сил і 416 Нм крутного моменту.

З місця до «сотні» Model 3 розганяється за 5.3 секунди. А її максимальна швидкість - 225 кілометрів на годину.

Ford Focus Electric

Ford Focus Electric

Ford Focus Electric має електричний мотор потужністю становить 143 кінські сили і 250 Нм крутного моменту. Розгін електромобіля до 100 кілометрів на годину займає 9,5 секунд, його максимальна швидкість складає 135 кілометрів на годину.

Електромотор живиться від акумулятора ємністю 33,5 кіловат-години. Без підзарядки електрокар може проїхати близько 200 кілометрів.

Kia Soul EV

Kia Soul EV

Європейська версія електричної Kia Soul була представлена в березні 2019 року на автосалоні в Женеві. Електромобіль отримав нове позначення - e-Soul - і більш ємну батарею на 67.1 кВт*год.

Новий акумулятор дозволив збільшити запас ходу e-Soul до 452 кілометрів.

Кросовер оснащується електричним мотором, який здатний видавати більше 200 кінських сил потужності і майже 400 Нм крутного моменту. З місця до «сотні» електрокар розганяється за 7.6 секунди.

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace

Jaguar I-Pace – це не просто люксовий, а ще й електричний кросовер. Який, до того ж офіційно представлений і в Україні. Оновлена версія кроссовера дебютувала в червні 2019 року.

Новинка отримала трифазний бортовий зарядний пристрій потужністю 11 кіловат, який прийшов на зміну 7-кіловатному однофазовому. Тепер від настінного терміналу змінного струму за годину можна отримати додаткові 53 кілометра пробігу.

Ще одне нововведення – інформаційно-розважальна система Pivi Pro, яка дебютувала на новому Land Rover Defender. Вона складається з 12,3-дюймової цифрової «приборки» і двох дисплеїв на центральній консолі: діагональ верхнього – 10 дюймів, нижнього – п'ять. Обидва екрани сенсорні. Поворотні регулятори клімат-контролю забезпечені тактильним відгуком.