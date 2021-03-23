Легендарний позашляховик перетворили на електромобіль

Jeep презентував електричну версію позашляховика Wrangler

Легендарний позашляховик Jeep Wrangler отримав електричну версію. Щоправда, поки що мова йде лише про презентаційний екземпляр. Але зрозуміло, що згодом з’явиться і серійна версія.

Новинку назвали Magneto. Вона побудована на базі Wrangler Rubicon – це найбільш підготовлена до бездоріжжя версія моделі.

Потужність електромобіля – 265 кінських сил. Також він отримав три акумуляторних батареї, які забезпечать «значний запас ходу». Конкретні цифри Jeep поки не називає.

Jeep Magneto

Від стандартного Wrangler електричний позашляховик відрізняється:

35-дюймовими «позашляховими» покришками;

збільшеним дорожнім просвітом;

посиленою підвіскою;

амортизаторами Fox і лебідкою.

А ось інший культовий позашляховик отримає подовжену версію. Про який автомобіль мова – дивиться за цим посиланням.