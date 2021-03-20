Культовий позашляховик з’явиться у новому вигляді

Зовсім скоро маленький Suzuki Jimny перетвориться на повноцінний п’ятимісний позашляховик

Всі, хто хоч трошки цікавиться автомобілями, добре знають Suzuki Jimny. Це легендарний рамний позашляховик, якому немає аналогів. Але його головна фішка – компактність – для багатьох одночасно і його головний недолік. В «Джімні» небагато місця. Тому його незручно використовувати як сімейний автомобіль.

Але, схоже, скоро цю проблему буде вирішено. В Індії на тестах спіймали Jimny зі збільшеною колесною базою.

«Подовжений» позашляховик максимально уніфіковано зі стандартною моделлю для індійського ринку. Під капотом – бензиновий двигун об'ємом 1,5 літра і потужністю 102 кінські сили, який поєднується з 5-ступінчатою «механікою» або 4-діапазонним «автоматом».

На опублікованих фотографіях помітно, що відстань між осями у закамуфльованого прототипу значно більше, ніж у стандартної версії: за попередніми даними, надбавка складе 25 сантиметрів, а довжина автомобіля збільшиться до 3,9 метра.

Однак у позашляховика на знімках немає додаткової пари дверей, тобто він залишився тридверним. При цьому на раніше рендерах великий Jimny зображували з п'ятьма дверима.

Прем'єра нового Jimny відбудеться в другій половині 2021 року.