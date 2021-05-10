  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    Mercedes презентував потужні версії електричного кросовера EQA

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Mercedes EQA - Mercedes презентував потужні версії електричного кросовера EQA
    Mercedes EQA
    Фото: Mercedes-Benz

    Німці представили дві більш потужні версії компактного електричного кросовера EQA, який дебютував на початку 2021 року

    Mercedes-Benz представив дві більш потужні модифікації компактного електричного кросовера EQA, який офіційно продається в Україні. На відміну від базової моделі з єдиним двигуном, новинки отримали додатковий мотор і повний привід.

    Пара агрегатів версії EQA 300 4Matic в сумі розвивають 228 к.с. і 390 Нм крутного моменту, що дозволяє автомобілю прискорюватися з місця до «сотні» за 7,7 секунди.

    Віддача двигунів варіанти EQA 350 4Matic збільшена до 292 к.с. і 520 Нм, завдяки чому кросовер набирає 100 км/год за 6 секунд.

    В обох випадках максимальна швидкість примусово обмежена 160 км на годину.

    Комплект батарей на 66,5 кВт-год дозволяє проїхати без підзарядки від 400 до 430 км в залежності від інтенсивності руху та різних умов.

    У стандартне оснащення обох версій входять:

    • адаптивні світлодіодні фари;
    • підсвічування салону з 64 відтінками;
    • інформаційно-розважальний комплекс MBUX;
    • двері багажника на електроприводі;
    • 18-дюймові легкосплавні диски.

    Mercedes останнім часом дуже активно презентує електричні новинки. І всі вони будуть продаватися в Україні. Наприклад, у квітні 2021 року німецька компанія показала представницький електрокар Mercedes EQS. Того ж місяця дебютував електричний кросовер Mercedes EQB.

    Теги: Електромобілі Mercedes EQA
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies