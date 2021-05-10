Mercedes презентував потужні версії електричного кросовера EQA

Німці представили дві більш потужні версії компактного електричного кросовера EQA, який дебютував на початку 2021 року

Mercedes-Benz представив дві більш потужні модифікації компактного електричного кросовера EQA, який офіційно продається в Україні. На відміну від базової моделі з єдиним двигуном, новинки отримали додатковий мотор і повний привід.

Пара агрегатів версії EQA 300 4Matic в сумі розвивають 228 к.с. і 390 Нм крутного моменту, що дозволяє автомобілю прискорюватися з місця до «сотні» за 7,7 секунди.

Віддача двигунів варіанти EQA 350 4Matic збільшена до 292 к.с. і 520 Нм, завдяки чому кросовер набирає 100 км/год за 6 секунд.

В обох випадках максимальна швидкість примусово обмежена 160 км на годину.

Комплект батарей на 66,5 кВт-год дозволяє проїхати без підзарядки від 400 до 430 км в залежності від інтенсивності руху та різних умов.

У стандартне оснащення обох версій входять:

адаптивні світлодіодні фари;

підсвічування салону з 64 відтінками;

інформаційно-розважальний комплекс MBUX;

двері багажника на електроприводі;

18-дюймові легкосплавні диски.

Mercedes останнім часом дуже активно презентує електричні новинки. І всі вони будуть продаватися в Україні. Наприклад, у квітні 2021 року німецька компанія показала представницький електрокар Mercedes EQS. Того ж місяця дебютував електричний кросовер Mercedes EQB.