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    Презентовано перший представницький електромобіль, який продаватиметься в Україні

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    Mercedes EQS - Презентовано перший представницький електромобіль, який продаватиметься в Україні
    Mercedes EQS
    Фото: Mercedes-Benz

    Mercedes презентував електричну версію представницького S-Class – EQS. А вже до кінця року новинка має дебютувати в Україні

    Mercedes презентував свій найдорожчий електромобіль – EQS, який є електричною версією S-Class, представницького седану, що вважається еталоном для свого класу.

    А вже до кінця 2021 року новинка має з’явитися і в Україні.

    Одна з головних фішок Mercedes EQS – це запас ходу. Виробник обіцяє, що на одному заряді батареї, за циклом WLTP, електромобіль зможе проїжджати близько 770 кілометрів. Це рекордний показник для сучасних серійних електрокарів. Наприклад, найбільш «далекобійна» Tesl Model S може проїжджати приблизно 660 кілометрів.

    Тобто Mercedes EQS – є новим лідером рейтингу кращих електромобілів за запасом ходу.

    Салон Mercedes EQS
    Салон Mercedes EQS

    EQS підтримує зарядку змінним струмом потужністю до 22 кіловат (знадобиться докупити опціональний бортовий «зарядник») і постійним до 200. У другому випадку за 15 хвилин батарея наповниться енергією на 300 кілометрів пробігу.

    Навігація електрокара навчена розраховувати споживання електроенергії і прокладати маршрут виходячи з безлічі параметрів. До уваги береться рельєф місцевості, навколишня температура, швидкість, необхідність в обігріві або охолодженні, температура на зарядних станціях, пробки та інше.

    Ще одною фішкою новинки стане мультимедійний комплекс. Він займатиме всю передню панель і складатиметься з трьох екранів: цифрової приладовою панелі, центрального екрану мультимедійної системи та окремого екрану для переднього пасажиру.

    Теги: Електромобілі Mercedes EQS
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