Mercedes показав новий електромобіль, який продаватиметься в Україні

Відбулася офіційна прем’єра електричного кросовера Mercedes EQB

Mercedes презентував черговий електромобіль. Це кросовер EQB, і, як обіцюють в місцевому представництві німецького виробника, він буде офіційно продаватися в Україні.

У Mercedes-Benz EQB той самий кузов, що і у звичайного GLB. Але за рахунок іншого обвісу габаритна довжина зросла на символічні 50 міліметрів.

Найпростіше відрізнити новий електрокар по заглушці замість решітки радіатора, каплевидним фарам, денним ходовим вогням на всю ширину корпусу, а також спеціальним «аеродинамічним» колісним дискам.

Ззаду з'явилися новий бампер і інші п'яті двері з діодною стрічкою стоп-сигналу.

Усередині відмінності між EQB і GLB мінімальні: у електромобіля нова приладова панель і інший інтерфейс недійної системи. Ще одна ознака електричної моделі – бронзовий декор.

Наявність тягової батареї під підлогою не вплине на можливості трансформації салону: другий ряд крісел можна зміщувати поздовжньо в діапазоні 140 міліметрів, а складені крісла утворюють рівну підлогу.

У Піднебесній EQB буде 7-місцевим за замовчуванням. В Європі третій ряд сидінь запропонують в якості опції.

Багажник електромобіля трохи менше, ніж у «петрольного» аналога: корисний об'єм пятиместного EQB - від 495 до 1710 літрів, тоді як звичайний GLB пропонує від 570 до 1805 літрів.

У Китаї продажі Mercedes-Benz EQB почнуться з повнопривідної двомоторної модифікації 350 4Matic з 292-сильною силовою установкою і тягової батареєю ємністю 80 кіловат-годин.

Запас ходу – 419 кілометрів за циклом WLTP.

За межами Піднебесної очікуються й інші версії: ймовірно, базовим буде передньопривідний Mercedes-Benz EQB 250 з 190-сильним електромотором і акумулятором на 66,5 кіловат-години. А топовим – двомоторний EQB AMG.

В Китаї електричний кросовер надійде в продаж влітку, а до Європи новинка добереться восени.