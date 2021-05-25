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    Nissan показав електричну новинку, яка продаватиметься в Україні

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    Nissan Ariya - Nissan показав електричну новинку, яка продаватиметься в Україні
    Nissan Ariya
    Фото з відкритих джерел

    Кросовер Nissan Ariya дебютував на вулицях Монако. А до кінця 2021 року електрична новинка має з’явитися і в Україні

    Nissan випустив на міські вулиці електричний кросовер Ariya. Перший публічний заїзд моделі відбувся на трасі Монте-Карло, де проходять гонки «Формули 1».

    Представники Nissan відзначили, що заїзд вулицями Монако покликаний продемонструвати публіці не тільки футуристичну зовнішність «зеленого» кросовера, але і можливості нового електричного повного приводу.

    Прем'єра Nissan Ariya відбулася в липні 2021 року. Кросовер з'явиться в продажу в чотирьох модифікаціях: одним або двома електромоторами і акумуляторами ємністю 63 або 87 кіловат-годин.

    Запас ходу складе від 360 до 500 кілометрів на одній зарядці за циклом WLTP.

    До кінця 2021 року новинка має з’явитися і в Україні. Її уже представлено на українському сайті Nissan.

    Які ще електромобілі з’являться цього року в Україні, дивиться за цим посиланням.

    Теги: Монте-Карло Електромобілі Монако Nissan Ariya
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    Nissan показав електричну новинку, яка продаватиметься в Україні