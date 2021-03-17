Відсьогодні в Україні значно зросли штрафи за порушення ПДР

Штрафи зросли не лише для водіїв, а й для пішоходів і велосипедистів

Сьогодні, 17 березня, набирає чинності закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху». 16 березня відповідний закон був опублікований у виданні «Голос України».

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила даний закон 16 лютого 2021 року. 12 березня його підписав президент Володимир Зеленський.

Закон посилює відповідальність за порушення правил дорожнього руху не лише водіями, а й пішоходами, велосипедистами та особами, які керують гужовим транспортом, і погоничами тварин.

Мінімальний штраф підвищується до 510 гривень. Таке покарання передбачено за:

непристебнутий ремінь;

відсутність шолома в мотоцикліста;

неосвітлений номерний знак;

розмову по телефону за кермом без гарнітури;

порушення правил проїзду перехресть, зупинок, проїзд на заборонний сигнал світлофора, правил обгону.

За втечу з місця ДТП штраф зросте з 255 до 3,4 тис. грн. Таке ж покарання буде за перевищення швидкості в населених пунктах більш ніж на 50 км/год.

За ненадання переваги в русі авто «швидкої», поліції або аварійній службі штраф підвищать із 510 до 680 грн. Створення аварійної ситуації каратимуть штрафом у 1445 грн, а за порушення, яке призвело до ДТП – 850 грн.

Їзду без прав каратимуть штрафом у 425 грн. Однак якщо у водія прав немає зовсім, йому доведеться заплатити 3,4 тис. грн. Раніше позбавлених прав водіїв будуть штрафувати на 20,4 тис. грн.

Повторне протягом року вчинення такого порушення тягне за собою накладення штрафу в розмірі 40800 грн із позбавленням права керування транспортом на строк від 5 до 7 років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Якщо водій перебував у стані алкогольного сп’яніння, йому буде загрожувати штраф у розмірі 17 тисяч грн (зараз 10,2 тисячі) з позбавленням водійських прав на рік. За повторне порушення протягом року – 34 тис. грн із позбавленням прав на три роки. Якщо водій порушить втретє – штраф 51 тис. грн, позбавлення прав на 10 років і конфіскація транспортного засобу.

Штрафи для пішоходів

Відповідно до закону, пішоходів, які переходять дорогу в недозволеному місці, каратимуть штрафом у 255 грн (раніше був 51 грн). За порушення ПДР велосипедисти повинні будуть заплатити штраф у розмірі 340 грн. За ці ж порушення, вчинені в нетверезому вигляді – 680 грн, за створення аварійної ситуації – 850 грн.

Відповідальність за ДТП із жертвами й потерпілими

За ДТП у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння, у результаті якої потерпілий отримав травми середньої тяжкості, каратимуть позбавленням волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від трьох до п’яти років. Зараз же за правопорушення загрожує штраф у розмірі 3 400 до 8 500 грн.

Такі ж діяння пропонують карати позбавленням волі на термін до 3 до 8 років (позбавлення прав від 5 до 8 років) у випадку, якщо потерпілий отримав тяжке ушкодження.

У разі смерті потерпілого винуватцю в стані сп’яніння загрожує позбавлення волі на термін від 5 до 10 років (позбавлення прав на термін від 5 до 10 років). Якщо жертв кілька – позбавлення волі на термін від 7 до 12 років (позбавлення прав на термін від семи до десяти років).

Як повідомлялося, протягом 2020 року в Україні було затримано 129 тисяч водіїв, які перебували у стані алкогольного сп'яніння