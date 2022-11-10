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Спрощення автоперевезень: Європарламент схвалив угоду з Україною

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Спрощення автоперевезень: Європарламент схвалив угоду з Україною
Європарламент схвалив угоду про спрощення автоперевезень з Україною
фото: dw.com

Угода дозволить українським водіям продовжувати використовувати свої існуючі українські водійські права

Європейський парламент схвалив угоди ЄС з Україною та Молдовою щодо спрощення транскордонних перевезень товарів. Дві нові угоди ЄС щодо автомобільних перевезень є частиною реакції ЄС на збої в транспортному секторі, спричинені вторгненням Росії до України. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Угоди тимчасово полегшують вантажні автомобільні перевезення, що дозволяє українським, молдавським та європейським перевізникам працювати без необхідності отримання відповідних дозволів.

Крім того, угода між ЄС та Україною дозволить українським водіям продовжувати використовувати свої існуючі українські водійські права та сертифікати професійної компетентності для водіння в ЄС без необхідності мати міжнародне посвідчення водія.

Як зазначається у повідомленні, оскільки повітряний простір України закритий для цивільних перевезень, а морський експорт суворо обмежений, Україні необхідно знайти альтернативні автомобільні маршрути для експорту своїх запасів зерна, палива, продуктів харчування та інших відповідних товарів.

Аналогічно страждає Молдова, яка потребує альтернативних транзитних маршрутів через ЄС та допомоги в транзиті українських товарів через свою територію.

Обидві угоди тимчасово діють із 29 червня 2022 року. Після того, як парламент дав зелене світло, угоди тепер також потребують офіційного затвердження Радою ЄС.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 16 вересня затвердив угоду про так званий «транспортний безвіз» між Україною та Європейським союзом.

Теги: Європарламент експорт Молдова президент харчування парламент перевезення

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