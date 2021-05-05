У популярного в Україні електромобіля виявлено серйозний дефект

Виробник відкликає електромобілі Chevrolet Bolt – модель, яка користується високим попитом в Україні

Американський концерн General Motors відкликає Chevrolet Bolt – електромобіль, який користується високим попитом в Україні. За популярністю в нашій країні на ринку вживаних електричних моделей «Болт» поступається лише Nissan Leaf.

Причина відкличної кампанії – можливе загоряння батареї.

Під час діагностики фахівці виявили виробничий дефект, який може стати причиною пожежі автомобіля. Дана проблема може бути у автомобілів, які були випущені в період з 2017 по 2019 рік.

Проблема полягає в стані акумуляторного модуля, який може сильно перегріватися. У важкому випадку відбувається коротке замикання, яке і призводить до займання.

Нагадаємо, що загасити палаючий електромобіль майже неможливо. Принаймні, українські пожежники не мають спеціальних інструкцій як діяти у подібних ситуаціях.

Виробник повідомив про такий дефект ще в минулому році. Але тоді фахівці могли запропонувати лише тимчасове рішення, щоб не допустити серйозних наслідків. Зараз General Motors підготувався до масштабного відкликання.

Всі офіційні дилери отримали програмне забезпечення, за допомогою якого можна діагностувати проблему. Ситуація з автомобілями, які були випущені в 2019 році трохи краща - вони вже підготовлені до ремонту. Власникам автомобілів 2017-2018 року випуску доведеться почекати до кінця весни.

Нагадаємо, що американські експерти включили Chevrolet Bolt до списку найкращих вживаних електромобілів у 2021 році.