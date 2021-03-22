Україна хоче заборонити ввезення авто із двигунами внутрішнього згорання

Готується законопроєкт, який передбачає поетапне введення заборони на ввезення в країну і першу реєстрацію різних категорій авто, оснащених ДВЗ.

В Україні можуть заборонити використання окремих категорій транспортних засобів із двигунами внутрішнього згорання.

Наразі Міністерство інфраструктури і Директорат цифрової інфраструктури на транспорті та Команда підтримки реформ, які функціонуть при міністерстві, готують законопроєкт, який передбачає поетапне введення заборони на ввезення в країну і першу реєстрацію різних категорій транспортних засобів, оснащених ДВЗ.

Як повідомили Фокусу в Директораті цифрової трансформації на транспорті, планується заборона «ввезення в Україну та першої державної реєстрації автомобілів з ДВЗ, зокрема й вироблених в Україні». Причому в планах заборонити ввезення в країну не тільки нових авто з ДВЗ, а й вживаних.

Заборона планується:

для вживаних автомобілів із дизельними двигунами з 1 січня 2028 року,

для нових автомобілів із дизельними двигунами і вживаних із бензиновими двигунами – 1 січня 2033 року,

для нових автомобілів із бензиновими двигунами – 1 січня 2038 року.

Цікаво, що гібриди і плагін-гібриди окремо ніяк не позначені.

За такою концепцією до 2038 року в Україні буде дозволений продаж виключно електрокарів і водневих машин.

Також розглядається можливість заборони автобусів з ДВЗ.

Слід зазначити, що озвучені дати є суто орієнтовними, а власне законопроєкти далекі від фіналізації та подання в парламент.

Проте, за умови виконання низки ініціатив, які запускаються прямо зараз, й ухвалення вже зареєстрованих у парламенті законопроєктів, повна відмова від ввезення та продажу в Україні автомобілів із ДВЗ не виглядає таким вже фантастичним.

По-перше, у Мінінфраструктурі працюють над створенням мережі швидкісних електрозарядних станцій, які планується встановити на головних автомагістралях країни. Як повідомили Фокусу в Директораті цифрової інфраструктури на транспорті, запуск першого швидкісного зарядного терміналу за цією програмою планується вже в серпні 2021 року.

По-друге, у Верховній Раді в першому читанні ухвалені законопроєкти №3476 і №3477, які розроблені для стимулювання розвитку виробництва в Україні електромобілів, зарядних пристроїв, комплектувальних виробів до них. Це дозволить за рахунок додавання в ланцюг доданої вартості світових автовиробників створити в Україні нові робочі місця, вписатися в глобальний електричний тренд і збільшити частку автовиробництва та суміжних галузей у ВВП країни.

Крім того, для розвитку внутрішнього ринку електромобілів опрацьовується можливість запуску стимулювальних заходів – від податкових канікул до митних пільг.

По-третє, спільно з бізнесом Міністерство інфраструктури працює над стратегією і концепцією розвитку автомобільної промисловості в Україні. Причому, вектор спрямований власне в бік електротранспорту: серед іншого опрацьовуються можливості складання або повномасштабного виробництва електробусів, контрактної збірки електромобілів різних зарубіжних брендів, а також виробництва компонентів електромобілів, враховуючи акумуляторні батареї.

Як відомо, у світі вся сильніше проявляється тренд до заборони продажів нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння. Таке рішення вже ухвалили Норвегія, Данія, Великобританія, Сінгапур і багато інших країн, а дати введення заборон лежать у діапазоні 2025-2040 років.