Розмитнити автівку незабаром можна буде через додаток «Дія»

За п'ять років вартість розмитнення легкових автомобілів хочуть зменшити на 30%

Розмитнення автомобілів в Україні буде доступна через портал державних послуг «Дія». А вартість може знизитися на 30%. Про це йдеться в повідомленні на сайті президента за підсумками засідання Національної ради реформ.

Повідомляється, що рада розглянула впровадження нової моделі розмитнення. На засіданні відзначили, що через українську митницю щорічно проходить близько 500 000 машин. Але у зв'язку з різними маніпуляціями на руках хабарників осідає приблизно 150 млн доларів, а втрати бюджету сягають 300-400 млн доларів.

«Тому пропонується передбачити автоматизовану прозору формулу, яка допоможе розраховувати вартість автомобіля за уніфікованими критеріями. Розмитнити транспортний засіб буде можливо через портал державних послуг «Дія», - йдеться в повідомленні.

Прогнозується, що протягом наступних п'яти років після впровадження нової моделі вартість розмитнення легкових автомобілів буде знижена на 30%.

Раніше повідомлялося, що у «Слузі народу» відмовляються йти на подальші компроміси з «євробляхерами». Данило Гетманцев зазначає, що будь-які подальші перемовини в питані відтермінування розмитнення «євроблях» просто не справедливі стосовно тих, хто сумлінно платить податки.

«Я був противником будь-яких додаткових рішень з цього питання і вважав, що воно вже вирішене до нас. Будь-які подальші перемовини і поступки є несправедливими стосовно тих, хто сплачує податки за автомобілі. Але все ж робоча група була створена в комітеті, дуже важко працювала декілька місяців, відбувалися дуже складні консультації і врешті-решт пристали на важкий компроміс, поглиблення якого є неможливим», – наголосив парламентар.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 лютого схвалила за основу новий закон про розмитнення «євроблях». Йдеться про автомобілі, які ввезені фізичними особами на митну територію України в період до 31 грудня 2020 року й перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. Отже він охоплює всі ввезені до початку 2021 року «євробляхи».

Водночас розмитнити можна лише автомобіль однієї категорії на одну людину (один легковий, один вантажний, один причіп). Авто має відповідати екологічним стандартам не менше «Євро2».

Документ пропонує протягом 180 днів із моменту набрання ним чинності розмитнювати автомобілі за такою формулою: ставка = ставка базова + Vе + Fе.

У цій формулі ставка базова – ставка податку в євро за штуку транспортного засобу, що визначається виходячи з кількості років, що минула з року виготовлення авто, до року визначення ставки податку.

Vе – ставка податку в євро за штуку транспортного засобу. Вона визначається множенням об’єму циліндрів двигуна внутрішнього згоряння в куб.



