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    Німці відродили культовий спорткар у вигляді електромобіля

    Opel Manta GSe ElektroMOD - Німці відродили культовий спорткар у вигляді електромобіля
    Opel Manta GSe ElektroMOD

    Класичне спортивне купе Opel Manta отримав друге життя у вигляді електромобіля

    Ще один культовий автомобіль отримав шанс на друге життя. Цього разу реінкарнацією зайнялися німці. Вони презентували класичне спортивне купе Opel Manta у вигляді електромобіля.

    Модель була знята з виробництва у 1988 році. Але, схоже, тепер вона повертається. Хоча треба відзначити: мова про серійне виробництво поки що не йде. І проект може так і лишитися прототипом.

    Офіційна назва новинки – Opel Manta GSe ElektroMOD. Ім'я відсилає не тільки до класичної Manta. Воно також нагадує про Elektro GT – експериментальний електрокар, який ще в 1971 році встановив кілька світових рекордів швидкості.

    Судячи з опису, донорська Manta переживе глибоку трансформацію, і, крім нової силової установки, отримає «повністю цифровий кокпіт».

    Класична Opel Manta
    Класична Opel Manta

    Центральним елементом екстер'єру електричної Manta стане фірмове оформлення «передка», яке в компанії називають Vizor. Його можна побачити на кросовері Opel Mokka. Але загальний дизайн «обличчя» залишиться в стилі класичної Manta.

    Поки невідомо, яку силову установку матиме електромобіль. Теоретично, його можуть обладнати приводом від електричної Mokka з електромотором на 136 сил і 260 Нм, а також батареєю ємністю 50 кіловат-годин.

    В компанії новинку називають частиною стратегії електрифікації модельного ряду. Перейти на електрику Opel планує до 2024 року.

    Які інші культові моделі отримали друге життя, дивиться у добірці «Главком.Техно» за цим посиланням.

    Теги: автомобіль Opel
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