Німці відродили культовий спорткар у вигляді електромобіля

Класичне спортивне купе Opel Manta отримав друге життя у вигляді електромобіля

Ще один культовий автомобіль отримав шанс на друге життя. Цього разу реінкарнацією зайнялися німці. Вони презентували класичне спортивне купе Opel Manta у вигляді електромобіля.

Модель була знята з виробництва у 1988 році. Але, схоже, тепер вона повертається. Хоча треба відзначити: мова про серійне виробництво поки що не йде. І проект може так і лишитися прототипом.

Офіційна назва новинки – Opel Manta GSe ElektroMOD. Ім'я відсилає не тільки до класичної Manta. Воно також нагадує про Elektro GT – експериментальний електрокар, який ще в 1971 році встановив кілька світових рекордів швидкості.

Судячи з опису, донорська Manta переживе глибоку трансформацію, і, крім нової силової установки, отримає «повністю цифровий кокпіт».

Класична Opel Manta

Центральним елементом екстер'єру електричної Manta стане фірмове оформлення «передка», яке в компанії називають Vizor. Його можна побачити на кросовері Opel Mokka. Але загальний дизайн «обличчя» залишиться в стилі класичної Manta.

Поки невідомо, яку силову установку матиме електромобіль. Теоретично, його можуть обладнати приводом від електричної Mokka з електромотором на 136 сил і 260 Нм, а також батареєю ємністю 50 кіловат-годин.

В компанії новинку називають частиною стратегії електрифікації модельного ряду. Перейти на електрику Opel планує до 2024 року.

Які інші культові моделі отримали друге життя, дивиться у добірці «Главком.Техно» за цим посиланням.