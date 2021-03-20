Україна – найстаріша: названо середній вік автомобілів в Європі

Середньостатистичній автомобіль в Україні приблизно вдвічі старший за свого «колегу» з Європи

Україна – найстаріше в Європи з точки зору середнього віку автомобілів. Ба більше – середньостатистичній український «залізний кінь» приблизно вдвічі старший за європейського «стального скакуна».

За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, середній вік авто в Європейському Союзі – 11,5 років. По Україні даних в дослідженні немає. Але за інформацію української агенції «Автоконсалтинг», вітчизняний віковий показник знаходиться на рівні 22,7 року.

Наймолодші автомобілі Європи – з середнім показником нижче 10 років – живуть в Австрії, Ірландії, Бельгії та Данії. До цього списку також можна віднести Великобританію, яка вже не є частиною Євросоюзу, тому не потрапила у дослідження. Але за даними британських досліджень, середній вік легкових машин в Королівстві – 8,2 року.

Та сама історія і з Швейцарією. Вона не є членом ЄС. Але країна має один із кращих вікових показників автопарку – 8,6 року.

А ось що стосується Молдови, жодних офіційних даних «Главком.Техно» відшукати не вдалося. Все, що ми знайшли, це дані по Кишиневу – 16,87 року.

В цілому можна сказати, що найстаріші автомобільні парки Європи розташувалися вздовж кордонів з Україною. І фактично є ознакою того, що країна колись входила до складу, так званого, соціалістичного табору.

Країни Європи з найстарішим автопарком

Країна Середній вік Україна 22.7 Молдова* 16.9 Литва 16.8 Естонія 16.7 Румунія 16.5 Греція 16 Чехія 14.9 Хорватія 14.6 Польща 14.1 Латвія 14 Словаччина 14 Росія 13.6 Угорщина 13.5

*Дані лише по Кишиневу.