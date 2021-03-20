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    Україна – найстаріша: названо середній вік автомобілів в Європі

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    Середній вік автомобілів в Україні - 22,7 року - Україна – найстаріша: названо середній вік автомобілів в Європі
    Середній вік автомобілів в Україні - 22,7 року

    Середньостатистичній автомобіль в Україні приблизно вдвічі старший за свого «колегу» з Європи

    Україна – найстаріше в Європи з точки зору середнього віку автомобілів. Ба більше – середньостатистичній український «залізний кінь» приблизно вдвічі старший за європейського «стального скакуна».

    За даними Європейської асоціації виробників автомобілів, середній вік авто в Європейському Союзі – 11,5 років. По Україні даних в дослідженні немає. Але за інформацію української агенції «Автоконсалтинг», вітчизняний віковий показник знаходиться на рівні 22,7 року.

    Наймолодші автомобілі Європи – з середнім показником нижче 10 років – живуть в Австрії, Ірландії, Бельгії та Данії. До цього списку також можна віднести Великобританію, яка вже не є частиною Євросоюзу, тому не потрапила у дослідження. Але за даними британських досліджень, середній вік легкових машин в Королівстві – 8,2 року.

    Та сама історія і з Швейцарією. Вона не є членом ЄС. Але країна має один із кращих вікових показників автопарку – 8,6 року.

    А ось що стосується Молдови, жодних офіційних даних «Главком.Техно» відшукати не вдалося. Все, що ми знайшли, це дані по Кишиневу – 16,87 року.

    В цілому можна сказати, що найстаріші автомобільні парки Європи розташувалися вздовж кордонів з Україною. І фактично є ознакою того, що країна колись входила до складу, так званого, соціалістичного табору.

    Країни Європи з найстарішим автопарком

    Країна Середній вік
    Україна 22.7
    Молдова* 16.9
    Литва 16.8
    Естонія 16.7
    Румунія 16.5
    Греція 16
    Чехія 14.9
    Хорватія 14.6
    Польща 14.1
    Латвія 14
    Словаччина 14
    Росія 13.6
    Угорщина 13.5

    *Дані лише по Кишиневу.

    Теги: ЄС автомобіль
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