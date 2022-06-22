Ціни на пальне: податкова оголосила результати перевірок АЗС

Податківці провели перевірки на заправках, які завищували ціни на пальне

Інспектори Державної податкової служби (ДПС) за результатами перевірки місць роздрібної торгівлі пальним виявили порушень на загальну суму 55,4 млн гривень. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.



Як зазначається у повідомленні, з 16 квітня податкова служба провела понад 190 фактичних перевірок автозаправних станцій (АЗС). У відомстві зауважили, що щодо цих АЗС надходила інформація про порушення у сфері ціноутворення від громадян, держорганів і громадських організацій.



За результатами перевірок інспектори виявили порушень на загальну суму 55,4 млн гривень. З них 13,7 млн гривень – це порушення вимог законодавства про ціни і ціноутворення.



Тепер ДПС вживає заходів задля притягнення порушників до відповідальності.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Проте, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що до осені в Україні вирішать проблему дефіциту пального.

У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.

Також раніше повідомлялося, що закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.

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