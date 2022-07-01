Велика мережа АЗС скасувала ліміти на продаж пального

Нові умови продажу пального діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE

Із 1 липня в мережі автозаправок WOG по Україні зняли всі обмеження на продаж пального. Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«З 1 липня знімаються усі ліміти на відпуск будь-якого виду пального на всіх АЗК мережі WOG», – йдеться у повідомленні.

Нові умови відпуску діють для всіх учасників програми лояльності PRIDE. Окрім цього, власники картки мережі можуть купити автогаз за готівку та банківські картки на заправках, які реалізують пальне виключно за безготівковим розрахунком.

Зазначимо, що раніше компанія WOG запровадила зміни з оплатою за пальне на деяких своїх заправках у різних областях. Від 25 червня там можна розраховуватись лише безготівково. Йдеться про 37 автозаправних комплексів у 18 областях. Водії можуть скористатися талонами або паливними картками.

Якщо розраховуватись на визначених заправках талонами, водії можуть купити до 100 літрів пального на добу. При розрахунку паливними картками видають продукцію відповідно до лімітів картки.

В останні декілька днів в Україні спостерігається покращення ситуації пальним. Мережі заправок не лише радують збільшенням або скасуванням лімітів, а й зниженням цін. На багатьох АЗС подешевшав, як популярний зараз автогаз, так і деякі види бензину.

Нагадаємо, міністр економіки Юлія Свириденко раніше заявила, що зниження цін на пальне та відсутність черг на АЗС можна очікувати в Україні після збільшення імпорту. Наразі ситуація з пальним стабілізується.

Народний депутат Андрій Герус заявив, що у липні на українських АЗС будуть скасовані обмеження на продаж пального.



Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Проте, міністр інфраструктури України Олександр Кубраков вважає, що до осені в Україні вирішать проблему дефіциту пального.

У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.

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