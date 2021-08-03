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    Експерти розповіли, коли поліція має право евакуювати автомобіль

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    Евакуатори у Києві - Експерти розповіли, коли поліція має право евакуювати автомобіль
    Евакуатори у Києві
    Фото з відкритих джерел

    За законом поліція не має права евакуювати авто на штрафмайданчик, якщо воно не перешкоджає дорожньому руху

    Експерти юридичною компанії «Дорожній адвокат» роз’яснили, в яких випадках поліція має право евакуювати автомобіль.

    Отже, за законом евакуація автомобіля на штрафмайданчик дозволяється виключно у випадку, якщо розміщення транспортного засобу суттєво перешкоджає дорожньому руху або створює загрозу безпеці руху.

    Також дозволяється евакуація, якщо транспортний засіб розміщений на місцях, призначених для зупинки, стоянки, безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю. Інших підстав не передбачено.

    Тому, якщо розміщення вашого автомобіля суттєво не перешкоджає дорожньому руху або не створює загрозу безпеці руху, такий транспортний засіб не може бути евакуйовано на штрафмайданчик.

    Проте не варто забувати, що на практиці транспортний засіб можуть забрати на штрафмайданчик, якщо водія відсторонено від керування. Наприклад, при виявлені керування у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння. У такому випадку водію краще викликати драйвера, який віджене авто на стоянку.

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    Теги: ПДР
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    Експерти розповіли, коли поліція має право евакуювати автомобіль