  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус
    Авто

    В Києві запровадили нове обмеження швидкості. Що треба знати водіям

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    В Києві обмежують швидкість до 20 кілометрів на годину / Фото: Facebook - В Києві запровадили нове обмеження швидкості. Що треба знати водіям

    В Києві обмежують швидкість до 20 кілометрів на годину / Фото: Facebook

    В Києві вводиться нове обмеження швидкості на ділянках, де також їздять велосипедисти та електросамокати

    Київ – перше місто в Україні, де нанесено нову розмітку, що позначає спільний рух велосипедистів та моторизованого транспорту. Але швидкість обмежена 20 км/год.

    Ділянка з суміщеним рухом з’єднає собою вулицю Івана Франка, де зараз триває капітальний ремонт, та вулицю Леонтовича.

    Дана розмітка визначена ДСТУ 2587:2021 «Безпека дорожнього руху. Розмітка дорожня. Загальні технічні умови», що набувають чинності з 1 серпня 2021 року. Пропозиції до ДСТУ надано Департаментом транспортної інфраструктури КМДА спільно з Нацполіцією та громадськими організаціями.

    Важливо, що на ділянках спільного руху швидкість до 20 км/год вважається безпечною для велосипедистів.

    Також, у цьому році чиновники планують обмежити швидкість до 20-30 км/год на житлових вулицях, що мають незначну інтенсивність транспорту – у житловому районі Відрадний, на Печерську поблизу метро Арсенальна та Старокиївській Горі.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

    Джерело: 24 канал

    Теги: Київ ПДР
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    В Києві запровадили нове обмеження швидкості. Що треба знати водіям