Відтепер водіям не потрібно надавати медичну довідку для відновлення посвідчення водія

Уряд спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану

У Міністерстві внутрішніх справ заявили, що відтепер медична довідка для обміну або відновлення посвідчення водія не потрібна.

Також зазначається, що під час воєнного стану сервісні центри МВС здійснюють обмін водійських прав тільки тим громадянам, які за законом мають право виїзду за межі України та тим, хто залучається до оборони.

Нагадаємо, уряд спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану.

Нагадаємо, Кабінет міністрів тимчасово, на період воєнного стану, дозволив керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України особам, які мають посвідчення водія категорії В.