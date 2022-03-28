Уряд спростив процедуру підготовки водіїв

Змінами передбачено скасування медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом при заміні, втраті або викраденні посвідчення водія

Уряд спростив процедуру підготовки та допуску водіїв до керування транспортними засобами у період дії воєнного стану. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Богдан Драп‘ятий, передає пресслужба відомства.

Як зазначається, змінами передбачено скасування медичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом при заміні, втраті або викраденні посвідчення водія.

Також скасовується здача іспитів з практичного керування на майданчиках, що запобігає уникненню скупчень людей та техніки в одному місці.

Крім того, скорочуються строки підготовки водіїв вантажних авто (категорія С1, С) за рахунок збільшення щодобових годин навчання з 2 до 5 та скасовується теоретичний іспит для осіб, що проходять перепідготовку з категорії В на С1, С і мають досвід керування більш як 3 роки.

Зміни також передбачають, що автошколи не повинні погоджувати з ГСЦ МВС програми підготовки водіїв вантажних автомобілів і до закінчення дії правого режиму воєнного стану не повинні вносити зміни до типових програм (раніше цей захід був запланований на квітень).

Нагадаємо, Кабінет Міністрів тимчасово, на період воєнного стану дозволив керування транспортними засобами категорії С, С1 на території України особам, які мають посвідчення водія категорії В.