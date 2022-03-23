Уряд дозволив водіям легковиків керувати вантажівками

Відтепер і до кінця війни в Україні можна керувати вантажівкою навіть із посвідченням водія легкової автомашини

Кабінет міністрів змінив правила керування вантажними транспортними засобами на час війни

З 22 березня керувати вантажними автомобілями в Україні можна і без набуття відповідної категорії. Про це йдеться у постанові Кабінету міністрів №348 від 22 березня 2022 року.

Уряд вніс зміни до своєї ж постанови №184 «Деякі питання допуску водіїв до керування транспортними засобами» від 3 березня поточного року.

В постанові йшлося, зокрема, про можливість керувати транспортними засобами тієї чи іншої категорії навіть за умови закінчення терміну дії відповідного посвідчення. Новою постановою уряд зробив іще один виняток для водіїв вантажних автомобілів на час війни.

Постановою №348 дозволяється керувати транспортними засобами категорій С, С1 на території України навіть за наявності лише посвідчення водія категорії В. Цей виняток є чинним лише на час дії воєнного стану.

Категорія В, згідно із Положенням про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами – це «автомобілі, дозволена максимальна маса яких не перевищує 3500 кілограмів, а кількість сидячих місць, крім сидіння водія, — восьми, тобто легкові автомобілі.

Категорія С – призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких перевищує 7500 кілограмів.

Категорія С1 – призначені для перевезення вантажів автомобілі, дозволена максимальна маса яких становить від 3500 до 7500 кілограмів.

Таким чином, до завершення війни в Україні дозволяється керувати вантажним автомобілем навіть за наявності водійського посвідчення, яке надає право керувати легковиком.

Нагадаємо, що під час воєнного стану влада може вилучати для військових потреб приватні автомобілі. У деяких регіонах вирішили це питання, поєднавши його із безпекою на дорогах. Зокрема, з 2 березня патрульна поліція Миколаївської області отримала право забирати автомобілі у тих, кого спіймають п'яним за кермом.