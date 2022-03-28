Переговори України з РФ перенесли. Арахамія пояснив, чому

Почавши із переговорів на території Білорусі, Рсоія і Україна перейшли в онлайн-формат перемовин. Тепер же учасники російсько-української війни повертаються до живої дискусії за одним столом

Українсько-російські переговори в Стамбулі відклали на один день

Новий раунд переговорів України та країни-агресора розпочнуться на день пізніше, ніж планувалося раніше. Про це в Telegram написала речниця партії «Слуга народу» Юлія Палійчук.

«Українсько-російські переговори можуть розпочатися у вівторок 29 березня з 10 ранку», – зазначила представниця партії влади.

Перенесення початку нового раунду переговорів учасників російсько-української війни пояснив член української делегації, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамії. За його словами, старт перемовин змістили через «логістичні проблеми». Про що саме йдеться, речниця «Слуги народу», яка й передала пояснення Арахамії, не уточнила.

Нагадаємо, раніше Давид Арахамія заявляв, що переговори між Україною та Росією відбудуться 28-30 березня у Туреччині. У коментарях до свого допису на Facebook лідер монокоаліції в українському парламенті зазначив, що місцем переговорів обрали Стамбул.

У Директораті з комунікацій адміністрації президента Туреччини за результатами розмови Реджепа Таїпа Ердогана з президентом Росії Володимиром Путіним підтвердили, що наступна зустріч переговорних груп України та Росії відбудеться саме у Стамбулі.

Нагадаємо, що Україна і Росія провели уже кілька раундів переговорів, які нічим конкретним не завершилися. Втім, радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що перемовини між Україною та Росією щодо війни тривають досить конструктивно, зокрема, Росія робить багато для того, щоб домовитись.

14 березня, Офіс президента повідомив про паузу в переговорах з Росією.

Перемовини відновилися у вівторок, 15 березня. Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк повідомляв, що розглядаються загальні питання врегулювання, припинення вогню, виведення військ із території країни.

Подоляк також заявив про необхідність прямої зустрічі двох президентів – Володимира Зеленського і Володимира Путіна, бо тільки вона є ключовою в тому, щоб в Україні був мир.

21 березня, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відмовляється виконувати ультиматуми Росії.