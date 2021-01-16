В Україні з’явиться новий люксовий електромобіль

У 2021 році в Україні дебютує Porsche Taycan Cross Turismo

Цього року в Україні дебютує новий електромобіль Porsche. Про це «Главкому» повідомили в місцевому представництві німецької компанії. У українських дилерів з’явиться нова версія Porsche Taycan, яка називається Cross Turismo.

Представники марки називають Taycan Cross Turismo кросовером. Хоча автомобіль більш схожий на універсал зі збільшеним кліренсом. Офіційно ця модель ще не дебютувала. Але уявити, який вигляд вона матиме зовні, ми можемо завдяки концепту Mission E Cross Turismo. А ось салон, скоріш за все, у передній частині буде такий самий, як і у седана.

Porsche Taycan Cross Turismo

Технічні характеристики, напевно, теж будуть однакові. А це означає, що топова версія новинки зможе видавати близько 760 кінських сил та розганятися до «сотні» менш ніж за три секунди.

Запас ходу за циклом WLTP – 412 кілометрів.

Скільки коштуватиме новинка – поки що невідомо. Але українські ціни на Taycan в кузові «седан» стартують з 3,34 мільйона гривень. А за топову версію – Turbo S – просять 5,74 мільйона.

В цілому цього року в Україні дебютує рекордна кількість електричних моделей. Які саме електрокари з’являться на українському ринку – дивиться в ексклюзивному матеріалі «Главкома» за цим посиланням.