На український ринок електромобілів виходить німецький автогігант

Наступного року на українському ринку має дебютувати електричний автомобіль Volkswagen

На ринку електромобілів України дебютуватиме один зі світових лідерів автомобільної індустрії. Як стало відомо «Главкому», незабаром у нас з'являться автомобілі з нульовими викидами від Volkswagen. Скоріш за все, це станеться наступного року. До цього німецька компанія не продавала в країні електричні моделі.

«Volkswagen планує розпочати продаж електромобілів в Україні. Ми розуміємо, що зростає попит й інфрастуктура розвивається швидкими темпами. Ми орієнтуємося на процес планування заводу-виробника й сподіваємося, що найближчим часом зможемо запропонувати прихильникам бренду електричні Volkswagen», - про це «Главкому» повідомили в офісі «Порше Україна», компанії, яка є офіційним імпортером автомобілів Volkswagen.

Поки що представники виробника не розголошують подробиці. Зокрема, невідомо, яку саме модель буде презентовано українцям. Але, судячи з усього, мова йде про Volkswagen ID.3 – перший електричний електромобіль німецького концерну, який було створено з чистого аркушу.

Світові продажі Volkswagen ID.3 стартували влітку 2020 року. А вже в жовтні новинка стала електричним бестселером Європи. Німцям вдалося обійти такого потужного конкурента, як Renault Zoe.

Volkswagen ID.3

Ємність батареї, кВт*г 62 Запас ходу, км 420 Потужність, к.с. 145 Крутний момент, Нм 250 Стартова ціна, євро 34 000

Базова версія ID.3 оснащується батареєю ємністю 62 кіловат-години, що дозволяє електрокару проїжджати на одній зарядці близько 420 кілометрів (за циклом WLTP). Швидка зарядка дозволяє «заправити» батарею на 80% приблизно за півгодини.

Електричний двигун видає 145 кінських сил та 250 Нм крутного моменту. Цієї потужності вистачає, щоб розігнати електромобіль до 100 кілометрів на годину за 9.6 секунди. А з пакетом Performance час розгону можна скоротити до 7.3 секунди.

В Німеччині ціни на Volkswagen ID.3 стартують з 34 тисяч євро.

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